Encuesta CIEP-UCR: Laura Fernández acaricia la victoria en primera ronda con un 44% de apoyo

Por Rocío Sandí

A solo cinco días de las elecciones nacionales, el panorama electoral en Costa Rica favorece a Laura Fernández, candidata del oficialismo.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha consolidado una gran ventaja sobre los demás aspirantes.

Laura Fernández lidera encuesta del CIEP con un 44% de la intención de voto. (Rafael Pacheco)

El estudio, realizado entre el 20 y el 26 de enero, revela que Fernández subió del 40% al 44% de intención de voto. Este crecimiento coincide con una reducción significativa del grupo de indecisos, que pasó de cifras superiores en mediciones previas a un 26%.

Con este panorama, la candidata oficialista superaría el umbral constitucional del 40% necesario para ganar la presidencia este domingo 1 de febrero.

La disputa por el segundo lugar: Empate técnico

Mientras Fernández se despega, el resto de las candidaturas se mantienen estancadas por debajo del doble dígito:

Candidato(a)Partido / CoaliciónIntención de Voto
Laura FernándezPueblo Soberano (PPSO)44%
Álvaro RamosLiberación Nacional (PLN)9%
Claudia DoblesAgenda Ciudadana (CAC)8.6%
Ariel RoblesFrente Amplio (FA)3.8%
José AguilarAvanza2.8%
Juan Carlos HidalgoUnidad Social Cristiana (PUSC)2.5%

Nota: Fabricio Alvarado (Nueva República) salió del grupo que supera el margen de error, cayendo al 1.5%.

Le siguen Álvaro Ramos y Claudia Dobles, quienes están en un empate técnico. (Rafael Pacheco)

El factor Chaves y el Congreso

El empuje de Fernández parece estar estrechamente ligado a la figura del presidente actual. La encuesta muestra que la aprobación al gobierno de Rodrigo Chaves se mantiene sólida en un 59%.

A pesar de este apoyo a la figura presidencial y a la candidata, el respaldo para los diputados del PPSO no mostró el mismo crecimiento esta semana.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

