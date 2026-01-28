Funcionaria de Repretel le arrebató el celular a periodista que intentaba entrevistar a Laura Fernández tras debate

Ariel Robles dejó muy mal parada a Laura Fernández con una pregunta sobre José Miguel Villalobos. (Reproducción/Reproducción)

La periodista de La Nación Fernanda Matarrita estaba intentando conversar con la candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuando vivió un momento tenso al cierre del debate de este martes.

En el video que la propia comunicadora compartió, se observa cuando Fernández sale del recinto aparentemente para evitar a la prensa. Es en ese instante cuando Matarrita aprovecha para hacerle una pregunta puntual sobre el candidato a diputado por Alajuela José Miguel Villalobos Umaña, quien ha sido señalado por su rol como defensor de narcos.

El incidente ocurrió frente a varias personas que acompañaban la salida de la candidata. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras la periodista le consultaba si le pediría la renuncia a Villalobos y mencionaba que había pruebas sobre el tema, la candidata respondió que iba a saludar a las personas que estaban afuera del canal y agradeció la cobertura.

Sin embargo, el momento que encendió las redes vino segundos después. En el clip se aprecia que, mientras ambas caminan y Matarrita continúa con las preguntas, una funcionaria de Repretel le arrebata el celular y le dice: “Fernanda, perdón”.

De inmediato, la periodista reaccionó sorprendida: “¿Qué es esto, por favor?”, reclamó, al tiempo que le preguntaba a la persona que la acompañaba si había logrado grabar lo sucedido.

Funcionaria de Repretel arrebata celular a periodista de La Nación cuando entrevistaba a Laura Fernández

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios escribieron mensajes como: “Empieza la dictadura y Repretel el primer medio apoyándola”, “Como ciudadana me gustaría saber qué pasó”, “Quiero ver al director de noticias de Repretel explicando eso” y “Así se ve el autoritarismo, el conflicto entre medios de comunicación y el silenciamiento hacia la oposición”.

El momento abrió el debate en redes sobre lo ocurrido justo cuando la periodista solo intentaba obtener respuestas.