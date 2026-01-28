Este fue el indignante caso que Laura Fernández condenó en vivo sin saber que era de un candidato a diputado suyo

Laura Fernández condenó en televisión en vivo una indignante frase sin saber que era de José Miguel Villalobos, el abogado de Rodrigo Chaves, de varios acusados por narcotráfico y candidato suyo a diputado por Alajuela.

La crítica a Villalobos llegó por un comentario que hizo en un juicio con el que intentó evitar la condena contra un pastor que cometió delitos sexuales contra una niña de 14 años.

Villalobos dijo, en el 2023, que el pastor mantenía una “relación sexual normal” con la víctima menor de edad, y no una relación abusiva como lo determinó el Tribunal Penal de Heredia.

Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, le preguntó a Fernández qué opinaba de que una persona que calificara como “normal” una relación sexual con una menor de edad, y le pidió una respuesta directa.

Fernández, sin saber que la frase era de Villalobos, dijo que sería “implacable” con cualquier persona que abuse de una niña o una mujer, pero en ese momento Robles le sacó una imagen de la noticia donde le reveló que se trataba del abogado que ella propuso para el tercer lugar en Alajuela.

Robles le dijo que si realmente era implacable, le pidiera la renuncia a Villalobos.

Pero, ¿cuál fue el indignante caso que le sacó Ariel a Laura?

De acuerdo con el expediente 14-002173-0369-PE los jueces demostraron que el sujeto tuvo una relación abusiva y aprovechó la vulnerabilidad de la niña para cometer los delitos, tanto en la casa del pastor y una gira en Limón.

El pastor fue defendido por Villalobos, quien en el Tribunal de Apelación dijo que el hombre mantenía una “relación sexual normal” con la víctima menor de edad, y no una relación abusiva como lo determinó el Tribunal Penal de Heredia.

Esto con el fin de bajar la sentencia.

Ariel Robles muestra a Laura Fernández el antecedente de José Miguel Villalobos, en que calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor de edad. (Reproducción/Reproducción)

La adolescente sufrió las agresiones entre el 2011 y 2012 y el responsable fue un sujeto de 55 años.

El pastor, de 55 años y vecino de Heredia, fue declarado culpable a 34 años de cárcel el 28 de noviembre por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada.