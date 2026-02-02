En su día más importante Laura Fernández jugó a las escondidas

En una jornada electoral donde decenas de personas se lanzaron a las calles a celebrar la democracia costarricense, la candidata del oficialismo, Laura Fernández, optó por jugar a las escondidas.

Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, tuvo una agenda discreta en el que era uno de los días más importantes de su vida, e incluso cambió sus actividades durante este domingo 1° de febrero.

Días previos a las elecciones había gran expectativa sobre lo que haría la sucesora de Rodrigo Chaves; sin embargo, Laura prefirió guardar silencio y compartir poco con sus seguidores.

Laura Fernández, candidata a la Presidencia de la República compartió con la gente, este domingo, en las elecciones nacionales. Foto: Carlos León. (Carlos león/Carlos L)

En los momentos en que apareció ante la prensa, la candidata se mostró optimista y segura de que el pueblo le permitiría cumplir con su consigna: el gobierno de la continuidad.

Laura Fernández emite su voto

Niebla y caos

El día de la candidata comenzó temprano. A los medios se les informó que votaría a las 6:30 a.m. en la escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago. Por eso, antes de las 6:00 a.m., una importante cantidad de prensa nacional e internacional ya estaba en las afueras de la junta receptora número 3626, donde Fernández emitiría su sufragio.

Laura Fernández compartió poco con la gente, durante las elecciones nacionales celebradas este domingo. Foto: AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

La mañana era fría, caía una ligera llovizna y la neblina aparecía por momentos. Pese al clima, el ánimo de la gente no se apagó y, apenas abrieron las urnas, los cartagineses llegaron a sus juntas para hacer valer su derecho. Una cimarrona estaba en las afueras del centro educativo para calentar el ambiente previo a la llegada de Fernández, junto a un grupo de seguidores del chavismo.

Conforme pasaban los minutos, aumentaba la ansiedad. A la escuela llegó primero la diputada Pilar Cisneros para acompañar a Laura. En ese momento, seguidores de partidos como el Frente Amplio, Agenda Ciudadana, Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional se unieron en un solo grito: “Fuera Chaves” y “Fuera Laura”.

Laura Fernández votó a las 7:21 a.m. Foto: Carlos León. (Carlos león/Carlos L)

Fernández llegó a la escuela pasadas las 7 a.m., protegida por un gran dispositivo de seguridad. Entre aplausos y gritos de repudio, la politóloga de 39 años arribó acompañada de sus candidatos a la vicepresidencia: Francisco Gamboa y Douglas Soto. Para la ocasión, vistió un conjunto de tres piezas en tono blanco hueso y una pañoleta en tonos azules.

La candidata votó a las 7:21 a.m. Saludó a los miembros de mesa, recibió las papeletas, las observó con cuidado y marcó la X en las casillas correspondientes. A su salida dijo poco a los medios y, en medio del caos, dejó la escuela. La prensa aguardó por el siguiente punto: la misa de 10 a.m. en la Basílica de Los Ángeles.

Laura Fernández votó en la Escuela Julián Volio, en El Carmen de Cartago. Foto: Carlos León. (Carlos león/Carlos L)

Último contacto con la gente

La casa de la Negrita fue el lugar donde Laura tuvo el último contacto con la gente. Aunque se dijo que daría declaraciones previas, la candidata prefirió ingresar al templo por una puerta lateral y aparecer hasta que terminó la celebración.

Laura Fernández compartió con algunos seguidores en la Basílica de los Ángeles. Foto: Yenci Aguilar. (Foto: Yenci Aguilar. /Foto: Yenci Aguilar.)

La aspirante oficialista estuvo atenta a la misa, junto a su esposo, Jefry Umaña, que tampoco compartió con la prensa y, al momento de la comunión, algunas personas se acercaron para estrechar su mano. Al terminar, niños, jóvenes y adultos esperaron su turno para saludarla.

A la salida de la basílica, un grupo de simpatizantes con banderas la recibió con frases como: “ahí viene la próxima presidenta” y “arriba los jaguares”.

En medio de este grupo de gente, Fernández contó que, tras votar, fue a su casa para darle una tortilla con queso al equipo de comunicación que la acompañaba. Luego se dirigió a su vehículo rodeada de seguridad.

Laura Fernández estuvo rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad. Foto: Carlos León. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El tercer punto de la agenda era compartir con guías en la Escuela Joaquín García Monge, en Desamparados, pero su equipo afirmó que, por motivos personales, el encuentro se suspendía. Ahí reinó el misterio.

Silencio total

Después de la misa, Laura y su equipo se dirigieron al hotel Aurola para un almuerzo privado. Entre esa comida y su primera cita con la prensa pasaron cerca de tres horas.

Laura Fernández y su esposo Jefry Umaña. Foto: Carlos León. (Carlos Leon/Carlos L)

Se esperaba su llegada a Impact Channel a la 1 p.m. para luego seguir hacia Monumental, La República, Trivisión y Radio Columbia; sin embargo, cambió la ruta y llegó a su primera entrevista hasta las 2:44 p.m. y pasó por Impact, Monumental, Trivisión y Opa, medio en el que se reencontró con Cisneros, uno de los rostros más visibles del chavismo.

La consigna durante la tarde fue la misma: no conversar con los medios que la esperaban al finalizar cada recorrido y al cerrar el día, se reuniría con su equipo de campaña para esperar los resultados en una tarima colocada en el hotel Aurola.