Laura Fernández emitió su voto en medio de un gran dispositivo de seguridad

La candidata a la Presidencia Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, emitió su voto a eso de las 7:21 a.m.
Fernández votó en la escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago, y llegó acompañada de sus candidatos a la Vicepresidencia, Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como de la diputada Pilar Cisneros.
Minutos antes de las 6 de la mañana había una gran cantidad de medios de comunicación, nacionales e internacionales, en las afueras de las aulas donde Fernández emitiría su sufragio.
A las afueras de su mesa de votación, Laura dio declaraciones a la prensa, en las que afirmó haber dormida tranquila y que se levantó a las 4 y 30 de la mañana para cumplir con su agenda completa del día.
El clima no fue impedimento para que a las 6 a.m. en punto, una vez abiertas las juntas receptoras de votos, los ciudadanos se acercaran a votar.
El momento de la votación
Rodeada de un gran dispositivo de seguridad, la aspirante a la presidencia llegó más de media hora después de lo agendado.
Una gran cantidad de simpatizantes y una cimarrona esperaron a Fernández a las afueras del centro educativo, mientras que seguidores de otros partidos con el Frente Amplio, PLN y PUSC comenzaron a gritar “Fuera Chaves”, “Fuera Laura”.
Laura emitió su voto a las 7:21 am. Llegó a la junta receptora de votos, saludó a los miembros de mesa y de inmediato se fue a la urna.
Segundos después depositó las papeletas en las respectivas cajas y sé despidió, casi olvida su cédula.
La salida de la escuela fue caótica, ya que la candidata era rodeada por seguidores de su partido y miembros de la prensa.
Recorrió algunos metros en medio del gentío y luego se subió a un vehículo para trasladarse, al parecer a un desayuno privado.