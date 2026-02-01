Venezolana teme no votar en Costa Rica por todo lo que ve acá y que ya vivió en su país

Eliana León, una joven venezolana de 29 años que vive en Costa Rica desde el 2017, expresó su preocupación por la situación actual del país, por eso instó a la ciudadanía a salir a votar este domingo 1 de febrero.

Comentó que el ambiente político de Costa Rica es bastante complejo porque no se va hacia el debate, sino hacia una posición firme y radicalización.

“Creo que la radicalización es bastante clara y siento que se está repitiendo la historia. Claro, hay una diferencia muy grande y es que Costa Rica no tiene ejército”, dijo la joven.

Eliana León se mudó a Costa Rica hace 9 años desde Venezuela. Ella ve con preocupación la situación actual del país centroamericano y pidió a la gente que salga a votar, pues la democracia es un "gran privilegio". (Eliana León/Eliana León)

Una de las cosas que el chavismo de Costa Rica habla es hacer cambios en el país, pero Eliana señaló que no se ha dicho a cuáles cambios se refieren. Además, dijo que no ha visto ningún cambio para mejor durante la administración Chaves Robles.

El voto tiene que ser inteligente

La joven alentó a los costarricenses a emitir un voto inteligente este domingo 1 de febrero, pues el futuro del país está en juego. Su mayor temor es que se le entregue demasiado poder a una sola figura, eliminando el contrapeso necesario en la Asamblea Legislativa.

“Darle mucho poder a una sola persona siempre va a ser un poco negativo. Debe haber ese contraste de debate y que no se tomen todos los poderes, porque es lo primero que hace el chavismo: cambiar la Constitución, eliminar a todo opositor”, comentó Eliana.

Ella teme que el chavismo tico tome todo el control del Estado y lleve al país a una dictadura, como en Venezuela, pues Hugo Chávez llegó al poder por medio de las elecciones.

“En Venezuela se decía mucho que no iba a llegar a ser Cuba porque Venezuela es Venezuela, entonces cuando escucho que no, que Costa Rica nunca va a llegar a ser Venezuela, me da miedo, porque es un discurso que ya había escuchado”, alertó.

Eliana León instó a la ciudadanía a hacer un voto consciente e inteligente este domingo 1 de febrero, pues el futuro del país está en juego. (Rafael Pacheco Granados)

Debido a la difícil situación en el país sudamericano en 2017, la joven tomó la decisión de mudarse a Costa Rica con su esposo.

“En el 2017 era una época bastante difícil. Creo que el 2016 fue una de las más difíciles, donde había escasez de productos, de los supermercados y todo”, dijo la joven.

La prensa está en peligro

Eliana comentó que lo primero que hizo Hugo Chávez cuando llegó al poder fue censurar a la prensa.

“Cerró emisoras, compró emisoras, cerró el canal más importante de Venezuela que era RCTV.

“Cuando se busca atacar a los medios de comunicación, ya es una señal de que quiere atacar la libertad de expresión”, añadió.

La venezolana advirtió que el dictador nunca afirma que va a serlo, sino que empieza a criticar a los medios y luego les quita las concesiones, entre otras cosas.

“Así es como se forma una dictadura. Yo no estoy diciendo que este gobierno vaya a ser o no una dictadura, porque no lo sé, pero creo que hay que pensar en todos los matices y comparar con nuestros vecinos latinoamericanos para no repetir la historia”, mencionó.

La joven venezolana recordó que cuando Hugo Chávez llegó al poder, cerró emisoras y un canal de televisión muy importante de Venezuela, violentando la libertad de expresión. (JUAN BARRETO/AFP)

“Me causa impotencia no poder votar”

Aunque Eliana lleva 9 años en el país, ella aún no puede votar. Ella considera que algunos votos están siendo más pasionales que racionales y se van más hacia un resentimiento antiguo o venganza hacia ciertos partidos políticos.

“Hay algo que marca mucho a un líder populista que es crear resentimiento, un enemigo común. Me causa impotencia no poder votar. También me preocupa que si va a segunda ronda, se vaya a votar en contra, pero por ahora tenemos que celebrar que hay democracia y hay libertad”.

Eliana cree que Costa Rica, en comparación con otros países de Latinoamérica, es muy seguro y es un país donde se respira aire limpio, hay agua potable y oportunidades, pero la situación podría mejorar.

“Tiene todo el potencial para mejorar, pero se necesita contraste político, se necesita libertad de expresión, ayuda a los pequeños comerciantes”, comentó.

“La democracia es un privilegio enorme”

La joven venezolana dejó un mensaje muy importante para los costarricenses. Ella invitó a la ciudadanía a que salga a votar.

“La democracia es un privilegio enorme. Vayan y ejerzan su derecho al voto, su derecho a decir por el futuro del país. Hagan un voto consciente”, expresó.

Eliana León siente impotencia no poder votar; sin embargo, pidió a los costarricenses tomar la decisión racionalmente y no por resentimiento. (Rafael Pacheco Granados)

Eliana señaló que el voto es un gran poder que tiene el pueblo en sus manos y debe ser aprovechado. Instó a la ciudadanía a no votar en blanco ni nulo, sino que voten con conciencia y no por resentimiento.

