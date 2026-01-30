“Fueron cuatro años”: creador de contenido relata el cambio político de su papá

El creador de contenido y fotógrafo Federico Lizano compartió un video que se ha vuelto viral, en el que aparece junto a su papá, don Jorge Lizano. En el clip, el señor explica las razones por las cuales dejó de apoyar al mandatario Rodrigo Chaves y la idea del continuismo, impulsada por el Partido Pueblo Soberano y su candidata, Laura Fernández.

LEA MÁS: Nicaragüense en Costa Rica: “Les envidio tener algo que yo no tengo, pero me indigna ver cómo tantos lo desprecian”

Según don Jorge, la carencia de ideas y el populismo por parte de la candidata presidencial, así como la actitud y el tono violento de Rodrigo Chaves, provocó que cambiara de opinión y diera su apoyo a otro aspirante a la presidencia, cuyo nombre no fue mencionado en una entrevista que tuvimos con Federico.

El joven comentó que fueron cuatro largos y duros años tratando de convencer a su papá para que viera la realidad del país. El esperado día llegó hace aproximadamente dos meses cuando el señor le comentó que le llamaba la atención otro candidato, alineado a sus valores.

Fede Lizano compartió un video conversando con su padre sobre política.

“Desde que empezaron los debates, creo que fue cuando cambió. Algo tuvo que haber visto mi papá en los debates, donde vio una candidata sin propuestas, sin liderazgo y eso obviamente para una persona que tiene criterio propio es imposible ignorar”, dijo a La Teja.

“Creo que también todas las cosas que han salido de José Miguel Villalobos (abogado y candidato a diputado por Alajuela) y Marta Eugenia Esquivel (expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y candidata a diputada por Heredia) son cosas que han resonado mucho en mi papá porque mi familia es usuaria de la Caja y llevar a personas al poder que deliberadamente han estado debilitándola es inaceptable”, añadió.

Le enseñó un poema de Rodrigo Chaves

Una de las cosas que Federico hizo para tratar de convencer a su papá fue mostrarle un video donde lee un poema que habría escrito el mandatario en el caso de su divorcio.

“Le enseñé el video que hice y vi su cara. Estaba indignado porque es justificar la violencia doméstica, el machismo, la altanería. Creo que ahí es donde hay un antes y después de decir ‘ya basta’”, contó el joven.

Fede Lizano lee supuesto poema de Rodrigo Chaves

Otra forma que Federico utilizó para que don Jorge cambiara de parecer fue mostrarle la realidad ambiental en el país. Él ayudó en la investigación del caso Gandoca-Manzanillo, tomando fotografías de evidencia.

LEA MÁS: Exministra vende pan porque asegura que Gobierno presionó para que ella y su esposo no tengan trabajo

“Era muy complicado porque yo trataba de que él viera que estaba poniendo de mi parte para defender este país y aun así no reaccionaba. Era muy frustrante. Pero creo que todo vale la pena; todo tiene su tiempo y creo que me gustaría pensar que todo lo que pasó fueron semillitas que fueron creciendo”, dijo.

El video que se hizo viral

Para hacer el video tuvo que convencer a su papá para que le contara a la ciudadanía qué cosas causaron que cambiara de opinión.

“Cuando estábamos desayunando le dije que si lo podía entrevistar, que me encantaría hacerlo y estaba un poco en contra, pero creo que era más por la pena. Lo convencí y la verdad fue una conversación amena, no era para humillarlo ni nada, sino que conversemos, hablemos de esto, quiero escucharlo. Creo que él está viendo también que valió la pena hacer ese video”, comentó Federico.

En el video, don Jorge cuenta que tras escuchar a Laura Fernández, se dio cuenta que no podía votar por ella.

“No me gusta el actuar de Laura, es muy populista, no tiene ideas, lo único que quiere es pelear, sigue los mismos pasos de nuestro presidente”, dijo el señor.

El video se hizo viral en redes sociales.

“Me alegra que este video esté resonando, que sea emotivo, también, porque quiero que la gente vea que no es necesario pelear ni alzar la voz, que se puede discutir y conocer a la otra postura y entenderlos, saber qué es lo que les duele, porque todo este apoyo hacia Rodrigo Chaves viene de mucho resentimiento, muchas heridas, mucho desapego de la política tradicional”, expresó.

El creador de contenido Fede Lizano compartió un video con su papá, don Jorge, en el que se detallaba por qué dejó de ser chavista. (Federico Lizano/Federico Lizano)

No descansará

Federico aseguró que seguirá intentando convencer a seguidores del chavismo para que cambien de opinión.

Por ejemplo, comentó que tiene varios familiares que son chavistas, pero es más complicado convencerlos, pues son personas que tienen sus propios valores.

A través de su contenido en redes sociales, él continuará transmitiendo su mensaje en defensa del país. Una de las razones por las cuales decidió crear contenido es el deseo de aportar a la sociedad en medio de publicaciones negativas.

“Hay muchas personas que me inspiraron. Juamba Caminando (el creador de contenido Juan Bautista) es uno de ellos; Lili Cabezas también”, mencionó Federico.

El joven creía que sus videos no iban a resonar. A pesar de que ha recibido insultos, también tuvo respuestas positivas.

“Creo que la justicia siempre tiene que prevalecer, creo que defender la patria tiene que ser una responsabilidad de todos”, dijo.

Jorge Lizano, papá de Fede Lizano, señaló que no le gusta la actitud de Laura Fernández ni la de Rodrigo Chaves. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Renuncia de 5 ministros del gabinete.)

LEA MÁS: ¿Laura Fernández pedirá renuncia a su candidato a diputado el abogado José Miguel Villalobos?