¿Laura Fernández pedirá renuncia a su candidato a diputado el abogado José Miguel Villalobos?

La candidata presidencial Laura Fernández dio a conocer este jueves la decisión que tomó con su aspirante a diputado por el primer lugar de Alajuela, el abogado José Miguel Villalobos, luego de la fuerte polémica que lo rodea por declaraciones que dio en un caso de violación contra una menor de edad.

Villalobos fue el abogado defensor de un pastor de 55 años, condenado a 34 años de cárcel por violar a una niña de 14 años. Durante el proceso judicial, el profesional afirmó que su cliente mantenía “una relación sexual normal”, expresión que generó indignación en distintos sectores.

Laura Fernández participó en el Debate Total de Repretel el pasado martes. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Los polémicos casos del candidato a diputado chavista que justificó violación de niña como “relación sexual normal”

El tema explotó en pleno debate presidencial

El caso volvió a tomar fuerza el martes pasado durante el debate presidencial de Repretel, cuando Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, le recordó a Fernández el historial de Villalobos y la retó públicamente a pedirle la renuncia a su candidatura a diputación por esas afirmaciones.

El señalamiento dejó a la aspirante oficialista contra las cuerdas y abrió un fuerte debate en redes sociales y opinión pública.

Fernández respondió en Noticias Repretel

Dos días después del Debate Total de canal 6, Laura Fernández fue consultada directamente sobre el tema durante una entrevista en la edición vespertina de Noticias Repretel.

Ahí, la candidata del Partido Pueblo Soberano confirmó que no solicitará a José Miguel Villalobos que se retire de la carrera para llegar a la Asamblea Legislativa.

Ariel Robles confrontó a Laura Fernández por las declaraciones de su abogado candidato a diputado en el debate de Repretel. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¿Es un lastre?”: la pregunta directa

Durante la entrevista, Randall Rivera, director de Noticias Repretel, fue al grano con la consulta: “¿No es demasiado el lastre que tiene con José Miguel Villalobos para mantenerlo en la fórmula?”, le preguntó a la aspirante a Casa Presidencial.

“No, jamás”, respondió Fernández en un inicio.

La candidata amplió su posición defendiendo la selección de su equipo legislativo.

LEA MÁS: Ariel Robles desarmó a Laura Fernández con una pregunta que la dejó en evidencia y mal parada

Fernández defiende la “estatura moral” de su equipo

Laura Fernández aseguró que revisó cuidadosamente los perfiles de quienes conforman su papeleta a diputaciones.

“A mí me parece que todos los candidatos que tiene Pueblo Soberano, con quienes sostuve de paso una entrevista, entrevisté a cualquier cantidad de aspirantes a la diputación y me aseguré de que las personas que van por todas las provincias sean personas de principios y valores, sean personas con capacidad técnica y personas con estatura moral”, afirmó.

Tras ese intercambio no hubo contrapregunta de parte del entrevistador.