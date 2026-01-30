Exchavista abre su corazón y dice cuál fue la gota que derramó el vaso que cambió su voto: “No tiene nombre”

Un video compartido por el creador de contenido Fede Lizano ha generado conversación en redes sociales, luego de mostrar un diálogo con su padre sobre el cambio de postura política que tuvo tras haber apoyado anteriormente al presidente Rodrigo Chaves y ahora manifestar dudas sobre el continuismo representado por Laura Fernández.

“Una conversación que esperé cuatro años”

El clip aborda el cambio de opinión sobre Rodrigo Chaves y Laura Fernández. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El clip fue acompañado por un mensaje publicado por Lizano, en el que explicó el sentido del intercambio familiar. Según escribió, se trata de una conversación esperada durante años y planteada desde el respeto.

“Este video no es para pelear. Es para recordarnos que Costa Rica se construye con respeto, con conversación y con conciencia”, señaló el creador de contenido, quien también invitó a compartir el material con personas que aún dudan su voto.

Durante el video, Lizano le pregunta a su padre por qué cambió de postura. El hombre explicó que ya no se siente identificado con la forma de actuar de Laura Fernández, a quien calificó como populista y carente de ideas.

“No me gusta el actuar de Laura, es muy populista, no tiene ideas, lo único que quiere es pelear, sigue los mismos pasos de nuestro presidente”, expresó, al tiempo que cuestionó el uso de malos modos y confrontación en la política.

Críticas al presidente Rodrigo Chaves

Consultado sobre si también cambió su percepción del presidente Rodrigo Chaves, el padre de Lizano respondió que sí, especialmente por las actitudes que percibe en los últimos meses.

“No me gustan las actitudes de él, incitando a la violencia y peleándose con todo el mundo”, indicó, agregando que aunque en su momento creyó que la economía había mejorado, sectores como el turismo y la agricultura se han deteriorado.

También calificó al mandatario como “populista 100%” y señaló que su vocabulario y forma de expresarse “no son dignos de un presidente”.

Según relató, la gota que colmó el vaso fue escuchar declaraciones recientes de figuras vinculadas al continuismo, así como la falta de confrontación de ideas en los debates.

“Oyendo a Laura creo que no es una persona que esté capacitada para ser presidenta”, afirmó, al referirse además a comentarios sobre un pastor acusado de violación, situación que consideró inaceptable.

Un llamado a reflexionar el voto

El mensaje llamó a reflexionar el voto desde el respeto y el diálogo. (Rafael Pacheco Granados)

Al cierre del diálogo, Lizano le preguntó qué le diría a su versión del pasado o a quienes aún apoyan al chavismo. La respuesta fue directa.

“Que piensen bien el voto, creo que ellos van por una línea diferente, están pasándole por encima a la democracia”, concluyó.

Reacciones en redes

El video ha acumulado numerosos comentarios, en su mayoría respaldando la postura del padre de Lizano y valorando el tono respetuoso de la conversación, en un contexto político marcado por la polarización a pocos días de las elecciones.

