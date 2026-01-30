¿No vio el debate de Teletica? Acá le contamos cómo estuvo y la sorpresa que nadie esperó

Este jueves se llevó a cabo el debate presidencial de Teletica en el que participaron cinco de los 20 candidatos que lucharán por la silla presidencial el próximo domingo.

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), José Aguilar Berrocal (Avanza), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) participaron de la actividad y expusieron sus ideas para solucionar los problemas del país.

Ignacio Santos, director de Telenoticias y quien dirigió el debate, aclaró al inicio del debate que también invitaron a Laura Fernández (Pueblo Soberano), pero ella dijo que no podía asistir por motivos de agenda.

Y precisamente Santos fue el que pegó la sorpresa de la noche, porque antes de iniciar el conversatorio, reveló que pronto se retirará de la televisión, ya que aseguró que este será el último debate que lidere.

Cinco candidatos participaron en el debate de Teletica este jueves. (Rafael Pacheco)

Los candidatos decidieron a quién preguntar

En la primera etapa del debate se les permitió a los candidatos elegir a quienes les hacían las preguntas y el tema era libre.

En la primera ronda, Juan Carlos Hidalgo fue el primero en preguntar y cuestionó a Álvaro Ramos de dónde piensa sacar la plata para hacer toda la infraestructura que está prometiendo; incluso le llamó populista económico.

Ramos habló de crear un fondo de infraestructura nacional para evitar más endeudamiento y construir más rápido y sin deudas. También habló de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró que no está quebrada y sí tiene los recursos para construir los 400 ebáis que necesita el país.

Álvaro Ramos habló de sus propuestas y respondió los cuestionamientos. (Rafael Pacheco)

Ariel Robles le preguntó a Claudia Dobles si no se arrepiente de haber sido parte de un gobierno (el de Carlos Alvarado) que hizo la reforma fiscal, recortó becas, congeló salarios y puso impuestos a productos de la canasta básica.

Ella le dijo que gobernar muchas veces es tomar decisiones difíciles pero necesarias. Sostiene que las decisiones tomadas fueron para poder llevar a los costarricenses la garantía de que el Estado les iba a responder y que ahora habrá una mayor inversión social; invertirán más en la educación y en el sistema nacional de cuido.

Dobles le consultó a Ramos por qué piensa que hay tantas personas indecisas y él respondió que tanto la gente como los candidatos representan una nueva generación y a la gente le toma tiempo conocerlos. También reconoce que la gente está descontenta y desconfiada.

Ariel Robles sostuvo una actitud confrontativa durante el debate. (Rafael Pacheco)

Ramos le preguntó a Hidalgo cómo actuaría ante la alerta de que la inteligencia artificial está ocasionando la pérdida de empleos y eso hace que quienes pierden el trabajo no sean sujetos de crédito.

El socialcristiano dijo que hay un gran desafío; la IA ha permitido grandes avances, pero sí está el reto de reforzar la fuerza laboral. También habló de la importancia de generar empleos y de apoyar a las mujeres con el cuido de los hijos para que puedan trabajar tranquilas.

Aguilar le hizo a Claudia la consulta de si piensa lavarse las manos de los casos de corrupción cometidos en los gobiernos del PAC.

José Aguilar fue confrontado por esta a favor del Estado de excepción. (Rafael Pacheco)

Ella señaló que en todas las administraciones se cometen errores y pide perdón por los cometidos, pero sostiene que, a diferencia de otros gobiernos, ellos tomaron decisiones, despidieron a quienes había que despedir y aplicaron sanciones.

¿Cómo mejorar la seguridad?

También hubo un espacio para hablar del tema de la seguridad y cómo lucharían contra la delincuencia y el narcotráfico.

Ariel Robles habló de un programa que impulsa el Frente Amplio para recuperar la paz. Incluye mayor presencia policial y megaoperativos. Además, habló de la necesidad de actuar para acabar con el lavado de dinero.

Juan Carlos Hidalgo aseguró que su proyecto busca la prosperidad de los ticos. (Rafael Pacheco)

Dobles criticó los errores del actual gobierno al quitar los guardacostas de las costas y la Policía de Control de Drogas de las fronteras, entre otras cosas.

Ramos habló de apoyar los cuerpos policiales con tecnología; también habló de la necesidad de más policías y aplicaciones para enviar información a las autoridades. También habló de fortalecer la cultura y el deporte, pero dejó claro que para ello no hace falta levantar las garantías individuales.

Ariel, Claudia y Juan Carlos apoyaron la posición de Ramos sobre las garantías individuales, mientras que José Aguilar Berrocal, quien ha dicho que está dispuesto a aplicar un estado de excepción, dijo que eso sería solo en casos extremos.

Ignacio Santos fue quien moderó el debate. (Rafael Pacheco)

¿Qué harán para mejorar la atención en salud mental?

Ramos habló de fortalecer la salud mental y crear centros en distintas partes del país para atender este mal.

Dobles también habló de la importancia de priorizar la salud mental y habló de abordarla en centros educativos con orientadores, psicólogos y trabajadores sociales.

Ariel habló de la importancia de aumentar el presupuesto de educación para reparar los centros educativos que están en malas condiciones. En cuanto a la salud mental, dijo que es necesario sacar la educación de la regla fiscal para contratar más especialistas.

Decenas de simpatizantes acompañaron los candidatos en las afueras de Teletica. (Rafael Pacheco)

Candidatos hablaron del tema del transporte público

Claudia insistió en la importancia del proyecto del tren. Álvaro dijo que, aunque el tren es importante, hay que ponerle énfasis al tema del transporte público, específicamente los buses, prometió mejorarlo y reponer las rutas que han quedado sin servicios.

Por su parte, Hidalgo dijo que, aunque el teletrabajo no es la solución para resolver el tema del transporte público, sí puede ayudar mucho a bajar la cantidad de personas que deben salir de su casa todos los días, dándoles la facilidad de trabajar desde el hogar.

En cuanto al tema de la educación, Claudia dijo que ella cree en la necesidad de mejorar las condiciones de los estudiantes, tanto en la calidad de la educación como con los comedores, el transporte. También habló de la necesidad de mejorar los apoyos a profesores y descongelar los salarios congelados.