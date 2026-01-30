Abel Pacheco reveló por quien va a votar y pidió algo muy importante a los costarricenses

Abel Pacheco, expresidente de la República, reveló por quién va a votar en las elecciones del próximo domingo y les pidió algo muy importante a los costarricenses.

Por medio de un video, el exmandatario dio un corto pero importante mensaje de cara a la importante decisión que se tomará este 1°. de febrero.

Abel Pacheco revela por quién va a votar y pide a los costarricenses ejercer su derecho el próximo domingo. (Jeannine Cordero)

“¿Qué tal, amigas y amigos? El domingo iré a votar por la Unidad, el partido que me hizo presidente, pero quiero hacerles un llamado muy respetuoso, pero vehemente: ¡Vamos todos a votar!

“Los humanos necesitamos del aire para subsistir. La democracia necesita votos para subsistir. Así que si queremos esta Costa Rica bella y buena, si queremos conservarla, vamos todos a votar”, manifestó el expresidente en un video publicado en las redes sociales de su hija, Yolanda Pacheco.

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es Juan Carlos Hidalgo, quien está en sexto lugar en la intención de voto (2,5%), según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada el pasado martes 27 de enero.