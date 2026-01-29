Elecciones 2026

MOPT suspende cobro de peajes por elecciones este domingo 1 de febrero

El MOPT informó que suspenderá el cobro de peajes durante 32 horas para facilitar el traslado de votantes y autoridades en la jornada electoral

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que suspenderá el cobro de los peajes el domingo 1 de febrero con motivo de las elecciones.

LEA MÁS: Costarricense de 26 años pasará de votar en Santa María de Dota a ayudar al TSE en Londres

Esta medida se aplicará en los peajes ubicados en La Unión, sobre la carretera Florencio del Castillo (Ruta nacional 2) y en San Isidro de Heredia, en la carretera Braulio Carrillo (Ruta nacional 32, sector Zurquí).

Las autoridades indicaron que esta suspensión se realizará para facilitar el tránsito de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), miembros y seguidores de partidos políticos y de los votantes.

Suspensión de cobro de peajes
El MOPT informó que suspenderá el cobro de los peajes el domingo 1 de febrero por las elecciones. (MOPT/MOPT)

¿Cuándo inicia la suspensión del cobro?

El MOPT señaló que los conductores podrán pasar por las estaciones sin pagar durante 32 horas.

Iniciará a las 10:00 p.m. del sábado 31 de enero y finalizará a las 6:00 a.m. del lunes 2 de febrero.

LEA MÁS: Polémica pregunta a José Miguel Villalobos sobre relaciones con menores deja en evidencia lo que piensa

Las autoridades hicieron un llamado a la población no circular a gran velocidad cuando pasan por las estaciones de peaje para evitar un accidente.

Suspensión de cobro de peajes
La suspensión del cobro de los peajes se aplicará durante 32 horas, desde la noche del sábado 31 de enero hasta la madrugada del lunes 2 de febrero. (MOPT/MOPT)

¿A qué hora abren las urnas?

Todo está listo para el domingo 1 de febrero, el día en que el país elegirá al futuro presidente y diputados de la Asamblea Legislativa.

Las urnas abrirán a las 6:00 a.m. para que los votantes empadronados realicen el sufragio. Los centros de votación cerrarán a las 6:00 p.m.

Los primeros resultados de las elecciones se darán a conocer a las 8:45 p.m. del domingo.

LEA MÁS: ¡Qué colorazo! A Eli Feinzaig se le quedó el micrófono abierto en debate y soltó una frase que hizo reír a todos

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
supensión de peajes por eleccionespeajes gratis domingo 1 de febreroMOPT suspende cobro de peajeshorario peajes elecciones
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.