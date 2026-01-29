MOPT suspende cobro de peajes por elecciones este domingo 1 de febrero

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que suspenderá el cobro de los peajes el domingo 1 de febrero con motivo de las elecciones.

Esta medida se aplicará en los peajes ubicados en La Unión, sobre la carretera Florencio del Castillo (Ruta nacional 2) y en San Isidro de Heredia, en la carretera Braulio Carrillo (Ruta nacional 32, sector Zurquí).

Las autoridades indicaron que esta suspensión se realizará para facilitar el tránsito de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), miembros y seguidores de partidos políticos y de los votantes.

¿Cuándo inicia la suspensión del cobro?

El MOPT señaló que los conductores podrán pasar por las estaciones sin pagar durante 32 horas.

Iniciará a las 10:00 p.m. del sábado 31 de enero y finalizará a las 6:00 a.m. del lunes 2 de febrero.

Las autoridades hicieron un llamado a la población no circular a gran velocidad cuando pasan por las estaciones de peaje para evitar un accidente.

¿A qué hora abren las urnas?

Todo está listo para el domingo 1 de febrero, el día en que el país elegirá al futuro presidente y diputados de la Asamblea Legislativa.

Las urnas abrirán a las 6:00 a.m. para que los votantes empadronados realicen el sufragio. Los centros de votación cerrarán a las 6:00 p.m.

Los primeros resultados de las elecciones se darán a conocer a las 8:45 p.m. del domingo.

