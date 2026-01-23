MOPT reanuda los trabajos en la ruta Barranca-Limonal con un sobrecosto millonario

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) retomó las obras de ampliación y rehabilitación de la ruta entre Barranca-Limonal, después de más de tres años de estar en el abandono.

Sin embargo, el regreso de la maquinaria viene acompañado de una factura más pesada para el país.

La nueva adjudicación de estas obras resultó ser significativamente más cara. Mientras que al principio el proyecto fue adjudicado por $180 millones, el monto actual ascendió a $260 millones, lo que representa un sobrecosto base de $80 millones.

“A eso hay que sumarle indemnización y unas obras que tuvo que contratar. (...) Haber detenido el proyecto por una decisión política y no técnica nos cuesta $100 millones”, dijo Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería a Semanario Universidad.

El presidente Rodrigo Chaves reconoció el sobrecosto de estas obras. Según Semanario Universidad, él dijo que la obra le cuesta al país “$112 millones más” de lo previsto.

Según el MOPT, la inversión de este proyecto asciende a los 134.647.447.560,11 de colones, financiados con recursos de la Ley N.º 10584 y el Fondo Vial del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

¿Quiénes están a cargo del proyecto?

Las obras de esta carretera estarán a cargo de las empresas MECO y Consorcio Barranca Ruta 1 (Ingeniería Estrella-BEL Ingeniería).

En 2022, el proyecto estaba en manos de las empresas H Solís y Estrella, sin embargo, pidieron el finiquito del contrato. Con la nueva adjudicación, Estrella vuelve a hacerse cargo de las obras.

Ahora, MECO y Consorcio Barranca Ruta 1 tienen dos años para completar el proyecto. Tienen que completar la construcción de 16 puentes vehiculares, cinco intercambios a desnivel en las comunidades Cuatro Cruces, Monteverde, Chomes, Pozo Azul en Guacimal y La Irma, y más de 55 kilómetros de vías marginales.

También deben construir 10 puentes peatonales, bahías para autobuses, drenajes y 45 pasos de fauna terrestres y aéreos.

