Semáforos dañados: así puede reportarlos de forma más rápida

Si usted se ha topado con semáforos dañados en la carretera, ahora hay un medio mucho más rápido para reportarlo.

El Departamento de Semáforos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que los usuarios pueden reportar los semáforos dañados por medio de la aplicación de navegación Waze.

Esta iniciativa es parte de un plan piloto entre Waze y el MOPT.

“La iniciativa busca aprovechar la tecnología y la participación ciudadana para mejorar la atención de fallas, optimizar el uso de recursos operativos y prevenir riesgos en intersecciones de alto tránsito”, indicaron las autoridades.

Los usuarios pueden reportar semáforos dañados a través de la aplicación Waze. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los usuarios también utilizan esta aplicación, no solo para navegación, sino para reportar otros incidentes como accidentes de tránsito, presencia de policía, carreteras bloqueadas, mal clima, entre otros.

¿Por cuáles otros medios se puede reportar?

El MOPT indicó que hay otras opciones para hacer su reporte.

Por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico a la dirección semaforos@transito.go.cr o un mensaje a la página de Facebook Semáforos Costa Rica.

También se puede contactar a los números de teléfono y WhatsApp: 8975-2270, 6170-9279 y 6260-3271, así como al servicio 9-1-1.

Para hacer el reporte, se debe brindar la ubicación exacta del semáforo dañado y describir la avería; por ejemplo, si la luz está quemada, fija, intermitente, o si el semáforo está girado, la botonera está dañada, entre otros.

Las autoridades advirtieron que la atención de los sistemas en zonas rurales, en promedio, puede tardar un máximo de 16 días y dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), en un lapso de 24 horas.

El MOPT adivrtió que la atención de los sistemas en zonas rurales podría tardar un máximo de 16 días. (MOPT/MOPT)

