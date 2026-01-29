¡Qué colorazo! A Eli Feinzaig se le quedó el micrófono abierto en debate y soltó una frase que hizo reír a todos

El candidato Eli Feinzaig soltó una inesperada frase, durante el debate que realiza este miércoles el medio independiente “No pasa nada”.

Feinzaig, aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal Progresista no se percató que el micrófono estaba abierto y antes de un corte comercial usó una expresión que provocó las risas de los asistentes.

El debate Apolítico, como llamó el medio a este encuentro, se lleva a cabo en el Teatro Espressivo.

Eli Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista dijo una curiosa frase en el debate de No pasa nada, que se realiza este miércoles. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/Jose Cordero)

La frase que dijo Eli

En medio del debate, los presentadores, Karol Quesada y Prieto Cercone anunciaron que irían a un corte.

De inmediato, Eli dijo: “Ahora sí, al pipi room”, lo que provocó las risas de los asistentes y de una pasaron a los anuncios.

Eliécer Feinzaig soltó una curiosa frase este miércoles. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A este debate acudieron Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Natalia Díaz, (Unidos Podemos), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Ariel Robles (Frente Amplio) y José Aguilar (Avanza).