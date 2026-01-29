Nacional

¡Qué colorazo! A Eli Feinzaig se le quedó el micrófono abierto en debate y soltó una frase que hizo reír a todos

El candidato a la presidencia, Eliécer Feinzaig, lanzó una frase inesperada durante el debate del medio “No pasa nada” que se realiza este miércoles

Por Yenci Aguilar Arroyo

El candidato Eli Feinzaig soltó una inesperada frase, durante el debate que realiza este miércoles el medio independiente “No pasa nada”.

Feinzaig, aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal Progresista no se percató que el micrófono estaba abierto y antes de un corte comercial usó una expresión que provocó las risas de los asistentes.

El debate Apolítico, como llamó el medio a este encuentro, se lleva a cabo en el Teatro Espressivo.

Claudia Dobles (CAC), Eli Feinzaig (PLP), Ariel Robles (FA), José Aguilar Berrocal (Avanza), Álvaro Ramos (PLN) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC) participan en el debate presidencial de No Pasa Nada.
Eli Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista dijo una curiosa frase en el debate de No pasa nada, que se realiza este miércoles. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/Jose Cordero)

La frase que dijo Eli

En medio del debate, los presentadores, Karol Quesada y Prieto Cercone anunciaron que irían a un corte.

De inmediato, Eli dijo: “Ahora sí, al pipi room”, lo que provocó las risas de los asistentes y de una pasaron a los anuncios.

Eliécer Feinzaig soltó una curiosa frase este miércoles. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A este debate acudieron Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Natalia Díaz, (Unidos Podemos), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Ariel Robles (Frente Amplio) y José Aguilar (Avanza).

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

