A Laura Fernández le consultaron seis veces por el “abogado de narcos” y no va a creer cuántas veces respondió

En el debate presidencial de Repretel y Monumental, la aspirante oficialista, Laura Fernández, recibió fuertes cuestionamientos por llevar entre sus candidatos a diputados al abogado José Miguel Villalobos, quien es el defensor del presidente Rodrigo Chaves, y también ha defendido a narcos, abusadores sexuales, sospechosos de homicidios y también presuntos corruptos en casos como el de la Trocha.

El primero que tocó el tema fue Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional, quien aprovechó su cara a cara con Fernández para tocar el tema.

Laura Fernández fue cuestionada por los demás candidatos por llevar en nómina de diputados a un "abogado de narcos". (Rafael Pacheco)

Ella le pidió a Ramos explicaciones de casos de corrupción del pasado del PLN, pero él le respondió que eso debía preguntárselo directamente a los involucrados, porque él estaba trabajando en un cambio, lejos de las personas cuestionadas; mientras tanto, ella quería llevar a la Asamblea Legislativa personas como José Miguel Villalobos, un “abogado de narcos”.

Y es que Villalobos es abogado de varios imputados del caso Fénix, entre ellos el presunto cabecilla de la banda narco. Además, también defendió a una mujer en el juicio contra la Banda del Indio; ella fue condenada a ocho años de cárcel por tráfico agravado de drogas.

Fabricio Alvarado también criticó la postulación de Villalobos

El segundo en cuestionar la postulación de Villalobos como la primera diputación por Alajuela fue Fabricio Alvarado. “Usted tiene en nómina a José Miguel Villalobos, abogado de narcos”, mencionó el candidato.

En seis ocasiones los aspirantes a la presidencia le sacaron el tema a Fernández, pero ella lo evadió. (Rafael Pacheco)

Laura evadió el cuestionamiento y le contestó que no tirara cortinas de humo. Aseguró que sus candidatos a diputados son honestos y preparados, y afirmó que todas las personas tienen derecho a la defensa en los procesos penales.

Más adelante, Fabricio volvió a sacar a colación el tema, esta vez cuando estaba en un cara a cara con Ariel Robles. El candidato de Nueva República enumeró los casos polémicos en los que ha estado involucrado Villalobos.

“Tiene, lamentablemente, el currículum de haber sido defensor en el caso de La Trocha y defensor de narcotraficantes en casos como el del Palidejo, la Banda del Indio, el caso del Gallero, el caso Fénix, entre otros, y nadie ahí responde nada”, manifestó Alvarado.

Robles aprovechó y también habló del tema Robles: “¿Por qué este abogado ha hecho todo eso, Costa Rica? Lo hace por plata. Podría no hacerlo, pero decide hacerlo”, señaló.

También comentó que, de llegar al Congreso, “va a defender a narcos, corruptos y abusadores sexuales”.

José Miguel Villalobos es el abogado del presidente Rodrigo Chaves. (José Cordero)

La pregunta que expuso a Laura Fernández y la dejó mal parada

Cuando le tocó a Ariel el cara a cara con Laura, se sacó un as debajo de la manga y le consultó qué opinaba acerca de que un alguien hablara de una relación sexual entre una niña de 14 años y un hombre mayor como algo normal.

Laura se mostró indignadísima y respondió que esa era una bajeza de pregunta y que, por supuesto, que le indignaba y le dolía y que sería implacable en una situación así.

Ariel sacó un papel, lo mostró y dijo que esperaba realmente que fuera implacable, porque quien había hecho ese comentario de que una relación impropia era algo normal había sido el abogado José Miguel Villalobos, quien es candidato a diputado por Alajuela.

Y añadió que, si de verdad era implacable, debía pedirle la renuncia, pero ella cambió el discurso y le refutó alegando que, si él tenía algo contra algún miembro de su partido, presentara la denuncia correspondiente.

El caso que mencionó Robles es el de un pastor de 55 años, quien fue condenado a 34 años de prisión por violar a una niña de 14 años. Villalobos defendió al pastor en el proceso penal y sostuvo que ellos tenían “una relación sexual normal”.

Ariel Robles dejó a Laura Fernández muy mal parada

Claudia Dobles también criticó al abogado del presidente

Claudia Dobles fue la última candidata en criticar la postulación de Villalobos, a quien calificó como un “abogado que defiende narcos”. Laura evitó hablar del tema y más bien empezó a criticar a Carlos Alvarado (esposo de Claudia) y otras figuras que rodean a Dobles.

Los candidatos presidenciales que cuestionaron a Fernández le dijeron que si ella asegura ser tan implacable con la corrupción, no debería llevar en su nómina de diputados a personas cuestionadas; no obstante, se quedaron con las ganas de escuchar, de la aspirante oficialista, una respuesta clara sobre el tema.