Polémica pregunta a José Miguel Villalobos sobre relaciones con menores deja en evidencia lo que piensa

José Miguel Villalobos se enredó solo al responder sobre polémicas relaciones con menores. (JOHN DURAN/John Durán)

José Miguel Villalobos quedó muy mal parado tras ser consultado sobre las polémicas relaciones entre un adulto y una menor de edad. Ante la pregunta, sus respuestas generaron más dudas que claridad y dejaron a más de uno sorprendido por la forma en que se enredó solo.

Fue el creador de contenido Rúben Rodríguez quien lo entrevistó en Zarcero, cuando se estaban reuniendo con los seguidores del Partido Pueblo Soberano (PPSSO) y le hizo la pregunta.

“Ariel (Robles) ¿qué es el miedo?, Fabricio (Alvarado) ¿qué es el miedo? No se preocupen, que el lunes nadie se acordará de ustedes”, inició diciendo Villalobos en el teléfono cuando Rodríguez se lo puso para hablar.

Aprovechando el momento, Rodríguez le consultó si él había perdido el caso, por lo que Villalobos le contestó visiblemente incómodo que, si querían seguir hablando del tema, él lo hacía.

La entrevista se realizó en Zarcero mientras Villalobos se reunía con seguidores del Partido Pueblo Soberano.

“Lo noto muy interesado. Ese caso, efectivamente, acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor, no una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos, y salió condenado. Sigo pensando que no era culpable. Ese es el caso, pero lo veo tan interesado que, si quiere…”, dijo en el video.

Rodríguez no mostró el momento en el video, pero según explicó, el aspirante rechazó de manera categórica las acusaciones de que avalaría relaciones entre adultos y menores.

El abogado ha estado en el centro de los debates políticos recientes, donde candidatos a la presidencia como Ariel Robles y Fabricio Alvarado han cuestionado a la oficialista Laura Fernández por mantener a José Miguel Villalobos en su lista de diputados.

Los opositores han señalado que Fernández debería pedirle la renuncia, debido a que Villalobos ha sido vinculado como supuesto abogado de narcotraficantes, fue parte de casos de corrupción e incluso, en su momento, defendió a un pastor evangélico acusado de violación y dijo que era “normal” una relación sexual entre un adulto y una menor de 14 años.