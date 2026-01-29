Costarricense de 26 años pasará de votar en Santa María de Dota a ayudar al TSE en Londres

Aunque está en Londres, Inglaterra, a 8.700 kilómetros de Costa Rica, el corazón de Sophia Roldán Soto palpita con el sabor de los cafetales de la zona de Los Santos y el amor a la democracia costarricense.

Esta joven, de 26 años, nacida en Santa María de Dota, vivirá una jornada histórica el próximo domingo 1 de febrero, cuando vote por primera vez fuera del país y, además, se convierta en voluntaria del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la mesa de votación ubicada en Londres, Inglaterra.

Sophia votará por primera vez fuera de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Sophia estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional (UNA) y en setiembre del 2023 tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a Londres para cursar una maestría en Derechos Humanos en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres.

“Me fui el 16 de setiembre del 2023, con 24 años. Mi mamá (doña María Soto) me acompañó a instalarme y a los 15 días regresó a Costa Rica. Eso fue durísimo, pero también me reafirmó quién soy y de dónde vengo”, recordó.

Primer voto fuera del país

Aunque este será su tercer voto presidencial, los dos anteriores los emitió en su amada zona de Los Santos. Ahora, hacerlo desde el extranjero tiene un significado especial.

“Es mi primer voto fuera del país y, además, voy a ser voluntaria del Tribunal. Ha sido una experiencia muy bonita, muy cargada de responsabilidad y amor por Costa Rica”, aseguró.

Desde Santa María de Dota, Sophia (de rojo) fue juramentada esta semana para colaborar con el TSE en Londres. (Tribunal Supremo de Elecciones/Cortesía)

Ayudó a otros ticos

El proceso de empadronamiento no fue sencillo, pero Sophia lo enfrentó con paciencia y compromiso.

“Sabía que me iba a quedar acá para las elecciones, entonces inicié el proceso. Puede ser complicado por detalles como el tamaño (peso) de las fotos, pero aprendí bien y empecé a ayudar a otros ticos”, contó.

Esa ayuda se multiplicó gracias a un grupo de WhatsApp de costarricenses en Reino Unido e Irlanda.

“Una tica me empezó a preguntar y armé una lista con todo lo que se necesitaba, como una guía. He ayudado a varios compatriotas a empadronarse”, reconoce.

Votante y voluntaria del TSE

Ese mismo espíritu cívico la llevó a ofrecerse como voluntaria del TSE.

“Contacté al consulado para colaborar, ellos enviaron mi nombre al TSE y todos los colaborares recibimos un curso virtual en diciembre. Nos certificaron y el lunes pasado (26 de enero) nos juramentaron en el consulado. Había una energía muy bonita, muy positiva, de asumir una responsabilidad por la patria”, recordó del día de la juramentación.

Queda claro que Sophia ama su patria y la luce con orgullo en Inglaterra. (Cortesía/Cortesía)

La mesa de votación abrirá de 9 a. m. a 7 p. m. (hora de Londres) y contará con unos 11 voluntarios, una sola mesa de votación que tendrá dos mamparas, o sea, podrán votar dos a la vez. Están empadronados 949 costarricenses de acuerdo al dato oficial del TSE.

Herencia familiar de amor patrio

El compromiso de Sophia con la democracia no es casualidad. Es hija de don Jorge Roldán y doña María, creció viendo a su familia celebrar como una gran fiesta cada elección presidencial.

“Mis cuatro abuelitos amaban votar. Una de mis abuelas fue la primera mujer en votar en su familia cuando se permitió el voto femenino en 1950. Mis papás siempre nos llevaron a votar y pedían permiso al TSE para que pudiéramos acompañarlos al momento del voto. Eso marca para toda la vida. Una pequeñita ver a los papás tan alegres votando no se olvida jamás y enseña a amar la patria”, afirmó.

Cafecito, gallopinto y esperanza

En diciembre estuvo por Costa Rica y, lógicamente, no podía faltar la obligada visita a las fiestas de Zapote. (Cortesía/Cortesía)

Para el próximo domingo 1 de febrero, Sophia ya tiene su ritual claro: irá con ropa sin colores políticos, desayunará gallopinto con café Quetzal, de Los Santos, y viajará unos 30 minutos en bus hasta el consulado.

“Estoy muy emocionada, aunque también un poco temerosa por la división que vive el país. Ojalá recordemos todo lo que nos une y logremos sanar”, expresó.

VOTO TICO EN EUROPA

País Hombres Mujeres Total España 1.194 1.494 2.688 Alemania 821 805 1.626 Reino Unido 419 530 949 Francia 361 531 892 Suiza 333 400 733 Países Bajos 313 394 707 Italia 247 433 680 Austria 161 172 333 Bélgica 135 165 300 Rusia 37 18 55 TOTAL 4.021 4.942 8.963

Aunque Londres es hoy su hogar, en Santa María de Dota la esperan dos perritas (Brisa y Chiky, además una gatita Missy) y un país entero que, incluso desde el otro lado del océano, sigue contando con ella para hacer patria.

Por más lejos que se encuentre, siempre hay conexión con su amada Santa María de Dota. (Cortesía/Cortesía)

Más de 77 mil jóvenes de 26 años

Así como Sophia, que tiene 26 años, votarán 77.475 jóvenes de esa edad de acuerdo al padrón electoral. En total, 39.513 hombres y 37.962 mujeres. No olvidemos el dato confirmado por el TSE de los 3.731.788 ticos que conforman todo el padrón electoral ya sea que voten en Costa Rica o el extranjero.

Con respecto a cuántos costarricenses votan fuera del territorio nacional, el dato oficial es de 67.270, que se divide en 33.580 hombres y 33.690 mujeres.

Específicamente del voto en Europa, votarán 8.963 ticos, 4.021 hombres y 4.942 mujeres.