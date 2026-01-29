La campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales 2026 no solo se está viviendo en las calles, redes sociales y debates políticos, sino también en la mente y el corazón de muchos costarricenses.

Así lo advierte la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que alerta sobre un impacto directo en la salud mental de la población debido a la fuerte división política.

Según explicó la sicóloga y coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED, Marianela Viales Sosa, el clima electoral actual está marcado por la incertidumbre, el miedo al futuro y la sensación de pérdida de control, emociones que pueden detonar ansiedad y malestar emocional.

La UNED advierte que la actual campaña política provoca ansiedad, desgaste emocional y pleitos entre familiares. (Jose Cordero/José Cordero)

La especialista detalló que el temor a posibles cambios sociales o económicos, así como el sentimiento de amenazas a la estabilidad personal o colectiva, activan respuestas de alerta en el cuerpo, especialmente cuando el proceso electoral se vive como una confrontación constante.

Jóvenes muy afectados

Uno de los grupos más afectados, según la académica, son los jóvenes votantes. La sobreexposición a noticias, redes sociales y discusiones políticas los enfrenta a una saturación emocional que puede derivar en confusión, desesperanza o incluso apatía política.

“En la población en general, el consumo constante de contenido cargado de conflicto, desinformación o alarmismo activa estados de alerta prolongados que repercuten en el sueño, la concentración y el bienestar emocional”, señaló Viales.

Pero el desgaste no se queda solo en lo individual. Las tensiones políticas también se cuelan en la mesa del comedor, en el trabajo y en las comunidades.

La especialista de la UNED advierte que los jóvenes son muy afectados por tanta división en esta campaña política. (Jose Cordero/José Cordero)

De acuerdo con la experta, muchas conversaciones familiares o laborales se convierten en focos de enfrentamientos, donde pensar distinto se percibe como una amenaza y no como una oportunidad de diálogo, lo que termina afectando los vínculos.

