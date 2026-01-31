El llamado urgente para frenar el abstencionismo en las elecciones

¿Aumentará o se mantendrá igual el abstencionismo en estas elecciones? Esta es la gran duda que nos carcome, especialmente después de que en 2022 se registraran cifras preocupantes: un 40% en primera ronda (el más alto desde 1953) y un demoledor 43,2% en la segunda vuelta.

Los expertos señalan por qué el abstencionismo no es un mensaje de “cambio”, sino un mensaje de “decidan por mí”.

El politólogo Sergio Araya señaló la importancia de que la gente salga de sus casas y vayan a las urnas a emitir su voto.

“El abstencionismo hace referencia a ese segmento del electorado convocado a las urnas que no asiste, que no va a votar. Hay varias razones, pero dos principales, para que se dé esa situación: una que es involuntario de la persona y otra es que decide no ir a las urnas”, dijo.

El politólogo Sergio Araya señaló que es importante que la gente acuda a las urnas para ejercer su derecho al voto. (Rafael Pacheco Granados)

¿Y por que es malo el abstencionismo? Araya comentó que el abstencionismo es un signo de debilitamiento de la credibilidad en el sistema.

“Puede ser un signo de que hay un sector de la gente que no está conforme con el sistema o con la forma en que el sistema responde a sus necesidades, y entonces manifiesta su molestia, su disconformidad, no acudiendo a las urnas. Es como una protesta”, explicó.

¿Por qué la gente debe ir a votar?

El experto indicó que es fundamental que las personas empadronadas acudan a sus centros de votación porque es un rol vital.

“Le da más legitimidad al sistema, lo refuerza, demuestra que está validado por la gente. Además, porque es un rol de los más importantes para ser un ciudadano activo en la toma de decisiones”, comentó.

Araya afirmó que es esencial que se fomente el civismo, no solo por parte de la ciudadanía, sino también de las autoridades.

“Esto es finalmente algo integral, sistemático y no depende de un solo factor ni de un solo actor. (...) El órgano electoral, que creo que lo hace muy bien, tratando de facilitar todas las condiciones para garantizar que al menos a nivel de plataforma, de logística, no haya impedimentos que desincentiven el acudir a votar”, dijo.

El politólogo Sergio Araya indicó que hay que fomentar el civismo en las personas. (Rafael Pacheco Granados)

Por ejemplo, se ponen juntas receptoras lo más cercano posible de donde viven los ciudadanos, así como en el extranjero y en centros de larga estancia, hospitales y centros penitenciarios.

Además, los partidos políticos deben “encantar” al electorado con buenas candidaturas y propuestas, haciendo conexión con las necesidades y expectativas del elector.

Por otra parte, la prensa, de acuerdo con el politólogo, debe sensibilizar y exhortar sobre la democracia, reflejar cómo es uno de los sistemas “mejor logrados del mundo”, al involucrar personas sin distingo de raza, edad, condición socioeconómica y sexo.

El experto también opinó que la sociedad debe motivar a las personas que voten, sin decirles por quién.

Entre más votos, más posibilidad

Araya explicó que, para que un candidato logre el 40% necesario para ganar la primera ronda electoral, se necesita que muchos empadronados acudan a las urnas.

“Entre más gente va, más votos reales se necesitan para alcanzar el porcentaje, que en este caso es del 40% para ganar en primera ronda”, explicó.

El politólogo cree que, según los estudios de opinión, el abstencionismo podría bajar; sin embargo, hay ciertos factores que podrían incidir que la gente no acuda a los centros de votación.

“Hemos tenido una campaña un tanto fría que recién comenzó a calentar en la recta final. También hemos tenido una sensación de que estaba muy decidido quién iba a quedar en primer lugar y de que más bien ahí el riesgo para ese primer lugar era ganar o no en primera ronda”, indicó.

Entre más personas voten, más posibilidades tienen un candidato de rozar el 40%, según el experto Sergio Araya. (Rafael Pacheco Granados)

Araya dijo que todo depende de las personas que están indecisas, pues ellas son las que decidirán si votar por un candidato o no acudir a las urnas del todo.

Para el politólogo, habrá una segunda ronda electoral, en el que competirían Laura Fernández y Álvaro Ramos, Claudia Dobles o Juan Carlos Hidalgo.

El abstencionismo es perjudicial porque no detiene ni invalida el proceso electoral, sino que delega la toma de decisiones en una minoría, otorgando mayor peso al “voto duro” de las estructuras políticas tradicionales.

Los analistas coinciden que al no participar, se debilita la legitimidad democrática de los gobernantes electos y se desperdicia la inversión pública realizada por el TSE, transformando el descontento ciudadano en pasividad en lugar de una herramienta de cambio real o rendición de cuentas.

Grandes figuras nacionales hacen llamado

Varias figuras de la farándula, el deporte y la política nacional hicieron un llamado urgente para que los ciudadanos salgan a votar.

El técnico nacional, Jafet Soto, envió un importante mensaje a la ciudadanía:

“Este domingo, seamos todos buenos, no malos, todos tenemos la obligación de salir a votar. Los invito a votar, metámosle un gol al abstencionismo”, dijo.

La actriz Sofía Chaverri publicó un emotivo video en el que invita a la gente a votar.

“Justo esa plaza (Plaza de la Democracia) nos recuerda que somos una democracia, que tenemos el privilegio de haber nacido aquí y tener esa bandera en nuestro corazón y, como si fuera poco, a diferencia de muchos países, tenemos el derecho y el privilegio de salir a votar”, expresó.

La chef y presentadora Doris Goldgewicht también se unió al llamado. Ella publicó una historia en Instagram, en la que invitaba a la gente ir a las urnas.

“Tenemos que salvar a Costa Rica. Salga a votar. No le dé pereza, por favor”, dijo.

El expresidente de la República, Abel Pacheco, pidió a la ciudadanía que salga a votar.

“Los humanos necesitamos del aire para subsistir. La democracia necesita votos para subsistir. Así que si queremos esta Costa Rica bella y buena, si queremos conservarla, vamos todos a votar”, comentó.

Varias figuras de la farándula, deporte y política nacional hicieron un llamado para que la gente salga a votar. (Foto: Luis ACOSTA/AFP) (LUIS ACOSTA/AFP)

