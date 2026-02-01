Laura Fernández cambió de última hora su agenda este domingo

La candidata a la Presidencia por el Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, realizó este domingo un cambio de última hora en su agenda, según informó su equipo de prensa, tras modificar una de las actividades que tenía programadas luego de asistir a misa en la basílica de Los Ángeles.
Suspendió almuerzo en Desamparados
De acuerdo con la información oficial, Fernández tenía previsto participar en un almuerzo con guías electorales en la Escuela Joaquín García Monge, en Desamparados. No obstante, la visita al centro educativo fue suspendida por un motivo personal, sin que se brindaran mayores detalles.
Ante este ajuste, la aspirante oficialista trasladó su almuerzo al hotel Aurola, ubicado a un costado del parque Morazán, en el centro de San José.
Agenda continúa con visitas a medios
Tras el almuerzo en el hotel capitalino, la candidata tiene previsto continuar su agenda con visitas a medios de comunicación, como parte de sus actividades programadas para este domingo.
El equipo de prensa reiteró que el cambio responde únicamente a una situación personal y que el resto de las actividades se mantienen conforme a lo previsto.
