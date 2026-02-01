¿José María Figueres agregaría a Rodrigo Chaves al chat de expresidentes? Esta fue su curiosa respuesta

El expresidente José María Figueres Olsen fue consultado este domingo por la prensa sobre una pregunta poco habitual: si Rodrigo Chaves, una vez que deje el cargo, debería ser integrado al chat de expresidentes de Costa Rica.

Su respuesta, lejos de ser directa, mezcló cautela, humor y un mensaje más amplio sobre democracia y participación ciudadana.

“Es una pregunta tan complicada que necesito pensarla”

José María Figueres respondió con cautela sobre el chat de expresidentes. (Albert Marin /Voto de José Maria Figueres.)

La consulta fue realizada por Christian Montero, periodista de La Nación, quien preguntó directamente si Figueres abogaría para que Rodrigo Chaves sea incluido en el chat que mantienen los exmandatarios del país.

Ante la pregunta, Figueres respondió:“Mire, esa es una pregunta tan complicada que necesito pensarla mucho”.

El exmandatario incluso cuestionó detalles prácticos del grupo:“¿Quién administra ese chat? Pues la verdad no sé cuál es el administrador… pero, se mantiene vivo”, respondió, generando reacciones por el tono relajado de su contestación.

“Tiene todo el derecho de hacerlo”

Tras las preguntas, Figueres dejó claro que, desde su punto de vista, Rodrigo Chaves tendría derecho a participar como expresidente, si así lo desea.

“Como expresidente, si él quiere participar, tiene todo el derecho de hacerlo”, afirmó, aunque evitó pronunciarse sobre si sería bienvenido o no dentro del grupo.

A partir de ahí, el exmandatario aprovechó la consulta para ampliar su mensaje y referirse al contexto político y electoral del país, señalando que percibe un repunte en el interés ciudadano por participar en la democracia.

“Estoy seguro que hoy el abstencionismo baja. Estoy seguro que muchas y muchos más costarricenses van a salir a votar porque quieren participar”, aseguró.

Figueres también habló de un resurgir del sentimiento democrático y del orgullo patrio, afirmando que el país debe unirse “como familia costarricense” para enfrentar el proceso político “con paz, con alegría y con muchas ganas de servirle a Costa Rica”.

Confianza en Liberación Nacional

Escuela San Cristóbal Sur en la Lucha. 08:00 hrs. El expresidente de la República José María Figueres vota en la junta 687 ubicada en el aula 2 de la escuela. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Voto de José Maria Figueres.)

Durante el intercambio con la prensa, Figueres también fue consultado sobre el futuro electoral de Liberación Nacional, partido con el que fue presidente en dos ocasiones y candidato presidencial hace cuatro años.

“Claro que sí”, respondió al ser consultado sobre si el partido puede lograr el objetivo en una eventual segunda vuelta. Agregó que, a diferencia del pasado, ahora percibe una mayor unión incluso antes de la primera ronda.

“Estoy viendo que ya Costa Rica se unió antes de la primera vuelta y por eso estoy seguro que vamos muy bien encaminados”, concluyó.

La respuesta sobre el chat de expresidentes, aunque breve y curiosa, abrió nuevamente la conversación pública sobre la relación entre los exmandatarios del país y el legado político que dejan tras su paso por el poder.

