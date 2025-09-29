¿Qué pasará con la apelación que hizo Figueres contra familiares por patrimonio de Karen Olsen?

José María Figueres presentó una apelación contra la decisión de un juez sobre el sobreseimiento del caso a favor de los familiares del exmandatario por el patrimonio de Karen Olsen Beck hace unas semanas. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

Hace unas semanas se dio a conocer que el expresidente José María Figueres presentó una apelación contra varios familiares, entre ellos, su hermana Christiana Figueres; sin embargo, ¿qué va a pasar con el proceso ahora que la exdiputada y madre del exmandatario, Karen Olsen Beck, falleciera el jueves 25 de setiembre?

LEA MÁS: ¿Ya hizo el pago parcial del impuesto sobre la renta? Este martes es la fecha límite

Gerardo Huertas, el abogado de Christiana Figueres y Rosita Ulate, excuñada del exmandatario, confirmó que el proceso continúa, aunque Olsen Beck ya no esté con vida.

“Estamos pendientes de que el Tribunal Penal señale la audiencia de apelación. Eso no cambia por el lamentable fallecimiento de doña Karen, igual tiene que hacerse la audiencia de apelación”, dijo Huertas.

“El proceso no se cierra en automático, sino que tiene que terminar de resolverse en esa apelación. Ya nos dieron la razón, pero está pendiente que se confirme a nivel de apelación”, añadió.

Recordemos que hace casi 5 años, Figueres Olsen metió una demanda contra su hermana, la reconocida defensora del cambio climático, y tres de sus sobrinos, por el presunto delito de administración fraudulenta, en relación con la herencia familiar.

LEA MÁS: Ebáis de Pavas fue inaugurado por Gobierno, pero la atención médica comenzará después

El exmandatario también acusó a sus familiares por agresión psicológica al adulto mayor y otros delitos.

Sin embargo, de acuerdo con Huertas, el juez del caso consideró que no había pruebas suficientes que confirmaran que hubo delito.

La ex primera dama y exdiputada, Karen Olsen Beck, falleció el jueves 25 de setiembre a los 95 años. (José María Figueres/Facebook)

Hace unos meses, Figueres presentó otra querella contra algunos de los que había denunciado hace unos años, excepto Christiana, y otros familiares, pero el juez tampoco consideró que hubo ilícito.

El expresidente afirmó hace unos años que sus familiares despojaron de todos los bienes a su mamá, la exdiputada Karen Olsen, convenciéndola de que autorizara las firmas de ellos en sus cuentas bancarias para luego dejarla “sin un cinco”.

Sin embargo, los querellados señalaron que era mentira, pues no hubo robo ni saqueo de fondos.

Este medio también consultó a Federico Campos, el abogado del exmandatario, para conocer su postura sobre este proceso. Sin embargo, al cierre de la nota, no obtuvimos respuesta.

LEA MÁS: Gordo Navideño 2025 ya está en la calle y estos son los millones que entregará