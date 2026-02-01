(Video) Claudia Dobles tuvo que cruzar un mar de votantes para ejercer su voto en Pavas

Claudia Dobles, candidata presidencial por el Partido Coalición Agenda Ciudadana, vivió un momento complicado la mañana de este domingo cuando llegó a la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, para ejercer su derecho al voto.

LEA MÁS: Claudia Dobles compartió con un niño que apoya a Pueblo Soberano en el Museo de los Niños

La llegada de la candidata hasta la urna se complicó un poco más de lo esperado debido a la multitud de votantes, principalmente simpatizantes de su partido, que la recibieron con todo a eso de las 10:30 a.m.

Claudia Dobles votó la mañana de este domingo en Pavas. Foto cortesía. (Cortesía/Claudia Dobles votó la mañana de este domingo en Pavas. Foto cortesía.)

Dobles fue recibida con una cimarrona y decenas de personas se le acercaron para saludarla y tomarse fotos con ella, por eso su camino a la urna se hizo más largo de lo que se esperaba.

LEA MÁS: Laura Fernández llegó a la Basílica de Los Ángeles, ¿su equipo de seguridad entró con ella?

La polémica también estuvo presente en este lugar, pues cuando Dobles estaba llegando a la mesa de votación, una mujer empezó a gritarle: “Haga fila, haga fila”, a lo que los acompañantes de la candidata le respondieron que iban a respetar el orden de la fila.

Claudia Dobles a su llegada al centro de votación en Pavas

La salida de la candidata presidencial también estuvo un poco complicada; muchas personas siguieron acercándosele para saludarla y pedirle fotos, por lo que los estrechos pasillos de la escuela se inundaron de personas.

LEA MÁS: Claudia Dobles inició el día de las elecciones con un desayuno familiar y agenda pública

Afortunadamente todo transcurrió con normalidad y Dobles se retiró con su comitiva sin ningún problema.