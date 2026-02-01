Laura Fernández llegó a la Basílica de Los Ángeles, ¿su equipo de seguridad entró con ella?

En su segunda actividad del día, la candidata a la Presidencia Laura Fernández hizo una parada en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago.

Fernández llegó al templo a eso de las 9:55 a.m., acompañada de sus candidatos a la Vicepresidencia, Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como de un grupo de simpatizantes.

Laura Fernández llega a la Basílica de Los Ángeles en su segunda actividad del día. Foto Yency Aguilar (Yency Agu8i/Laura Fernández llega a la Basílica de Los Ángeles en su segunda actividad del día. Foto Yency Aguilar)

La llegada de la aspirante del Partido Pueblo Soberano generó gran expectativa en los alrededores de la Basílica de Los Ángeles y, aunque su equipo de prensa afirmó que daría declaraciones previo a la eucaristía, entró al templo por una de las puertas laterales y no habló con la prensa.

En el momento de la comunión mucha gente llegó a saludarla.

Detrás de la candidata estuvo parte de su equipo de seguridad y a las afueras de la Basílica la esperaban algunos partidarios.

Laura Fernández votó a las 7:21 a.m. en la escuela Julián Volio, en El Carmen de Cartago, y tras la eucaristía visitará la Escuela Joaquín García Monge y posteriormente acudirá a medios de comunicación.