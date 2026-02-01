Nacional

Laura Fernández llegó a la Basílica de Los Ángeles, ¿su equipo de seguridad entró con ella?

Laura Fernández continúa su agenda electoral en Cartago

Por Yenci Aguilar Arroyo

En su segunda actividad del día, la candidata a la Presidencia Laura Fernández hizo una parada en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago.

Fernández llegó al templo a eso de las 9:55 a.m., acompañada de sus candidatos a la Vicepresidencia, Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como de un grupo de simpatizantes.

Laura Fernández llega a la Basílica de Los Ángeles en su segunda actividad del día. Foto Yency Aguilar
Laura Fernández llega a la Basílica de Los Ángeles en su segunda actividad del día. Foto Yency Aguilar (Yency Agu8i/Laura Fernández llega a la Basílica de Los Ángeles en su segunda actividad del día. Foto Yency Aguilar)

La llegada de la aspirante del Partido Pueblo Soberano generó gran expectativa en los alrededores de la Basílica de Los Ángeles y, aunque su equipo de prensa afirmó que daría declaraciones previo a la eucaristía, entró al templo por una de las puertas laterales y no habló con la prensa.

En el momento de la comunión mucha gente llegó a saludarla.

Detrás de la candidata estuvo parte de su equipo de seguridad y a las afueras de la Basílica la esperaban algunos partidarios.

Laura Fernández votó a las 7:21 a.m. en la escuela Julián Volio, en El Carmen de Cartago, y tras la eucaristía visitará la Escuela Joaquín García Monge y posteriormente acudirá a medios de comunicación.

Laura Fernándezelecciones 2026votaciones en Costa Rica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

