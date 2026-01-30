Hermana de María Luisa Cedeño comparte fuerte mensaje contra candidato a diputado de Laura Fernández

Una hermana de la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, quien fue víctima de un atroz homicidio en un hotel de playa en Quepos, en julio de 2020, compartió un fuerte mensaje de cara a las elecciones de este domingo, en el que su principal llamado es a no votar por el abogado José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano.
Aura Lupita Cedeño, hermana de la doctora, compartió el mensaje en su perfil de Facebook, que se trata de un video que fue publicado por la página de Facebook “En memoria de María Luisa”.
En dicho video, en el cual aparecen varias fotos de María Luisa y el caso por su muerte, se escucha la voz de una mujer, quien se presenta como si se tratara de la misma doctora.
“Vota por mí, por María Luisa Cedeño Quesada, y por todas las otras mujeres a las que silenciaron. Vota por regresarle a este país, al que tanto amé, la paz y el respeto que lo caracterizaban. Vota recordando a cada una de las mujeres que te hacen falta. Por aquellas que hoy no pueden poner su (X) contra la violencia, el abuso y la agresión.
“Vota en nombre de aquellas niñas, jóvenes, mujeres que no dieron su consentimiento pero que sufrieron el horror. Vota en nombre de sus sobrevivientes que hoy temen que en el Poder Legislativo esté quien ha defendido a quienes nos atacaron, a quien nos silenció. No te digo por quién votar, hazlo basado en tus valores, esos que me permitieron vivir y crecer en una Costa Rica más segura”.
Importante llamado
En el video también destacan que, como María Luisa no podrá estar presente para ejercer su derecho al voto, deja esa responsabilidad en las personas que creían en los mismos valores que ella.
Además, hace un llamado muy especial a los habitantes de Alajuela, para que piensen dos veces antes de votar por José Miguel Villalobos, abogado que defendió al empresario Harry Bodaan, quien fue acusado por la Fiscalía como sospechoso de participar en el homicidio de Cedeño.
“Confío en que mi familia, mis compañeros, mis amigos que no me han olvidado, votarán tomándome en cuenta. Por ellos y por todas las víctimas, por favor si usted vota en la provincia de Alajuela, NO VOTE por José Miguel Villalobos, ese abogado que por unos colones defendió a uno de los responsables de mi muerte y quien hoy no solo está libre, sino que lucra con el dolor y el horror de mi muerte.
“Costa Rica merece una Asamblea Legislativa honesta, ética, que ponga por encima la vida y seguridad de todos sus habitantes y que continúe velando por los derechos y la seguridad de su pueblo. Recuerden que cada voto cuenta y el tuyo vale por quienes no podemos hacerlo, con cariño Luisita!”.
En cuanto al caso por el homicidio de la anestesióloga, solo un bailarín apellidado Herrera, quien era empleado del hotel, fue condenado a 89 años de cárcel.
En el primer juicio, Bodaan y otro acusado apellidado Miranda fueron absueltos, pero la Fiscalía presentó un recurso de apelación, el cual fue acogido por el Tribunal. Ahora se está a la espera de que se programe un nuevo juicio para determinar su situación jurídica.