Claudia Dobles inició el día de las elecciones con un desayuno familiar y agenda pública

La candidata Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana, inició el día de las elecciones con un desayuno familiar en un restaurante ubicado en Santa Ana.

En una mañana fría y ventosa, la aspirante a la presidencia y su equipo tuvieron una deliciosa comida, compartiendo un momento juntos antes de iniciar con su atareada agenda.

Ella apareció con su hijo, Gabriel, y su esposo, el expresidente Carlos Alvarado.

Claudia Dobles compartió un desayuno familiar en Santa Ana junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado.

Agenda de la candidata durante la mañana

Tras el desayuno, Claudia Dobles visitará algunos medios televisivos para realizar entrevistas. Alrededor de las 9:45 a.m., irá al Museo de los Niños, donde se llevarán a cabo simbólicas elecciones infantiles y juveniles.

Emisión del voto en Pavas

La candidata emitirá su voto en Pavas aproximadamente a las 10:30 a.m., en el mismo centro de votación que los expresidentes Óscar Arias, Abel Pacheco y Carlos Alvarado.

La candidata de Coalición Agenda Ciudadana participará en entrevistas televisivas y en las elecciones simbólicas infantiles y juveniles en el Museo de los Niños.

Inicio de las elecciones nacionales

Las urnas abrieron este domingo 1 de febrero a las 6 a.m., dando inicio a la jornada electoral. Durante este día, y hasta las 6 p.m., los ciudadanos deberán acudir a sus centros de votación para emitir el sufragio.

Este es un día decisivo, pues se elige al presidente de la República y a los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

Requisitos para votar y consulta del padrón electoral

Recuerden que, para ir a votar, deben llevar su cédula de identidad física. Si su documento venció después del 1 de febrero de 2025, aún puede utilizarlo.

En caso de no saber dónde debe votar, puede consultar la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, en la sección “¿Dónde votar?”. Para conocer el lugar y el número de mesa, debe ingresar su número de cédula.