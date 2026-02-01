Nacional

Claudia Dobles inició el día de las elecciones con un desayuno familiar y agenda pública

La candidata de Agenda Ciudadana comenzó la jornada electoral con un encuentro familiar

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La candidata Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana, inició el día de las elecciones con un desayuno familiar en un restaurante ubicado en Santa Ana.

En una mañana fría y ventosa, la aspirante a la presidencia y su equipo tuvieron una deliciosa comida, compartiendo un momento juntos antes de iniciar con su atareada agenda.

LEA MÁS: Costarricenses en Australia abren la jornada de votación con una tradicional tamaleada

Ella apareció con su hijo, Gabriel, y su esposo, el expresidente Carlos Alvarado.

Coalición Agenda Ciudadana Claudia Dobles inicia el día electoral con un desayuno en el restaurante Tribeca en Santa Ana
Claudia Dobles compartió un desayuno familiar en Santa Ana junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado. (John Durán/John Durán)

Agenda de la candidata durante la mañana

Tras el desayuno, Claudia Dobles visitará algunos medios televisivos para realizar entrevistas. Alrededor de las 9:45 a.m., irá al Museo de los Niños, donde se llevarán a cabo simbólicas elecciones infantiles y juveniles.

LEA MÁS: TSE aclara situación de 2 mil privados de libertad que no tienen cédula para votar

Emisión del voto en Pavas

La candidata emitirá su voto en Pavas aproximadamente a las 10:30 a.m., en el mismo centro de votación que los expresidentes Óscar Arias, Abel Pacheco y Carlos Alvarado.

Coalición Agenda Ciudadana Claudia Dobles inicia el día electoral con un desayuno en el restaurante Tribeca en Santa Ana
La candidata de Coalición Agenda Ciudadana participará en entrevistas televisivas y en las elecciones simbólicas infantiles y juveniles en el Museo de los Niños.. (John Durán/John Durán)

Inicio de las elecciones nacionales

Las urnas abrieron este domingo 1 de febrero a las 6 a.m., dando inicio a la jornada electoral. Durante este día, y hasta las 6 p.m., los ciudadanos deberán acudir a sus centros de votación para emitir el sufragio.

Este es un día decisivo, pues se elige al presidente de la República y a los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

Requisitos para votar y consulta del padrón electoral

Recuerden que, para ir a votar, deben llevar su cédula de identidad física. Si su documento venció después del 1 de febrero de 2025, aún puede utilizarlo.

En caso de no saber dónde debe votar, puede consultar la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, en la sección “¿Dónde votar?”. Para conocer el lugar y el número de mesa, debe ingresar su número de cédula.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Claudia DoblesCoalición Agenda CiudadanaCarlos AlvaradoElecciones presidencialesJornada electoral
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.