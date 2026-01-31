TSE aclara situación de 2 mil privados de libertad que no tienen cédula para votar

La magistrada Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), informó este sábado que la institución reimprimió 2 mil cédulas de identidad de privados de libertad que no contaban con el documento necesario para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de este domingo.

El Ministerio de Justicia negó que se esté reteniendo cédulas de identidad y que no se les esté brindando material electoral a la población carcelaria del país. (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Denuncias desde enero encendieron las alertas

Desde mediados de enero, familiares de personas encarceladas habían denunciado ante el TSE irregularidades en varios centros penales, las cuales —según señalaron— atentaban contra el derecho al sufragio de esta población.

En la víspera de las elecciones, Zamora reconoció que el Tribunal recibió alrededor de 15 amparos electorales presentados por privados de libertad, algunos de ellos interpuestos de forma colectiva por hasta 50 personas.

Todos los amparos fueron declarados con lugar

La presidenta del TSE explicó que todos los recursos fueron acogidos, luego de que el Tribunal escuchara a las partes involucradas, incluyendo a las autoridades de los distintos centros penales del país.

Tras ese análisis, el TSE tomó una decisión extraordinaria para garantizar el ejercicio del voto.

El TSE trabaja en horarios extraordinarios para que toda la población costarricense tenga su documento de identidad y pueda ir a las urnas este domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reimpresión para privados de libertad en máxima seguridad

Zamora detalló que la situación más crítica se dio en los módulos de Alta Contención (Máxima Seguridad), donde una gran cantidad de privados de libertad no contaban con su documento de identidad.

“La administración penitenciaria nos reportó, y los interesados, que había una cantidad muy grande, 2.000 personas de Alta Contención que estaban sin cédula, de manera tal que el Tribunal, a propuesta de sus asesores y del Registro Civil, tomó la decisión de hacer una reimpresión de esas cédulas”, explicó Zamora.

Entrega será directa en los centros penales

Eso sí, la magistrada aclaró que las cédulas no serán entregadas previamente, sino que llegarán directamente a manos de los privados de libertad este domingo.

Los documentos serán distribuidos por los funcionarios encargados de las Juntas Receptoras de Votos que se instalarán en los diferentes centros penitenciarios del país durante la jornada electoral.

