Me llamaron por primera vez para una encuesta y las preguntas estaban un poco raras

Ahora que están de moda las encuestas por las elecciones presidenciales, yo siempre he querido que me llamen de una, a veces sentía que tenía más chance de pegarme el Gordo que recibir la esperada llamada, pues resulta que este miércoles pasó.

LEA MÁS: TSE se pronuncia tras video de seguidores de Pueblo Soberano contra delegados del órgano electoral

Me llamaron de una empresa que se identificó como Eynsa Investigación de Mercado, pregunté varias veces el nombre y hasta pedí que me lo deletreara, ya lo googleé y no me salió ninguna encuestadora ni de ningún otro tipo de negocio con ese nombre.

La encuesta empezó normal, con preguntas como: “¿si hoy fueran las elecciones, por quién votaría?" Y me daban las opciones de los seis candidatos que encabezan las encuestas, no los 20 que están postulados.

En la encuesta me tiraron varias preguntas sobre Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Luego me hicieron otras como si estoy conforme con el trabajo de Rodrigo Chaves como presidente y me preguntaron si mi opinión sobre los seis candidatos que mencionaron es muy favorable, favorable, algo favorable o poco favorable.

En lo que la encuesta fue avanzando, las preguntas se empezaron a poner raras.

Por ejemplo, me preguntaron: “Si la Asamblea Legislativa decide levantar la inmunidad del presidente, ¿usted lo vería como un acto de justicia, un acto de persecusión política, o un abuso de poder?“.

Y acto seguido, “¿cree que esa decisión afectará la imagen del presidente Chaves ante la gente?, ¿sí o no?“.

Y como si el asunto no estuviera extraño y las preguntas mal planteadas, cerró ese tema con: “Y por ello, ¿cree que la gente en general está indignada, confundida o indiferente de lo que hizo el Tribunal Supremo?“.

Estas preguntas están como un poco desactualizadas.

El Tribunal Supremo de Elecciones también es protagonista en la encuesta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La encuesta empezó a tomar tonos dictatoriales con esta “joya” que me tiraron: “¿Qué tan a favor está con la siguiente frase. ‘La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones están intentando callar al presidente para impedir e informar al pueblo’?“.

LEA MÁS: Laura Fernández hará actividad pública este jueves pese a lo que dice la ley: “Es en un lugar privado”

Y remataron con: “Para que un presidente gobierne mejor, ¿usted considera que sí o no, es necesario que tengan el apoyo de la mayoría de diputados?“.

Y el tema lo cerraron con: “¿Está usted satisfecho con la manera en que funciona la democracia costarricense?“.

Ya para que yo confirmara que la encuesta está como tirada hacia cierto partido, me preguntaron: “¿Cumplirá Laura Fernández su propuesta de llegar a la presidencia de la República?“.

Lo curioso es que solo me lo preguntaron con ella, no con el resto de candidatos.

Tanto que esperé este momento y tan poco que lo disfruté, pero confirmé algo, muchas de esas famosas encuestas están bien manipuladas.