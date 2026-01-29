TSE se pronuncia tras video de seguidores de Pueblo Soberano contra delegados del órgano electoral

El pasado domingo 25 de enero, a pocos días de las elecciones presidenciales, se registró un momento inusual durante una actividad de propaganda electoral en la que participaba José Miguel Villalobos, candidato a diputado por la provincia de Alajuela, junto con seguidores del Partido Pueblo Soberano.

Durante la actividad, se presentaron tres delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes realizaban labores de fiscalización.

En un punto del encuentro, algunos asistentes comenzaron a confrontarlos y a grabarlos mientras les decían frases como “los mandaron”, “véanlos, conózcanlos” y “están contra el pueblo”.

El Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció tras el video que se hizo viral.

La situación quedó registrada en un video compartido en Facebook por el usuario conocido como Piero Calandrelli.

Funciones del cuerpo nacional de delegados

Para conocer la posición oficial del órgano electoral, La Teja consultó a Gerardo Abarca, director general del Registro Electoral.

El funcionario explicó que el cuerpo nacional de delegados es un grupo permanente de ciudadanos que prestan sus servicios de forma voluntaria y ad honorem.

Estos delegados tienen como función velar por el cumplimiento de las órdenes del TSE, mantener contacto con las fuerzas policiales y garantizar que la campaña electoral y el proceso de votación se desarrollen con normalidad y orden.

La actividad consistía en una propaganda electoral en la que participaba José Miguel Villalobos.

“El domingo estaban en una labor ordinaria de cobertura de una actividad partidaria de propaganda electoral. Es importante tener en cuenta que corresponde al cuerpo nacional de delegados velar por que este tipo de actividades que realizan los partidos políticos en sitios públicos, tengan el acompañamiento del tribunal y se garanticen todas las medidas necesarias de orden y todo lo que corresponda para que la jornada se pueda llevar de manera satisfactoria para todos los partidos”, mencionó.

Permisos y evaluación preliminar

Abarca detalló que situaciones como la registrada no son comunes, aunque se han presentado casos aislados en otros procesos.

Según explicó, al tratarse de una actividad de propaganda electoral, el Código Electoral establece que durante el periodo de campaña se requiere, además de los permisos ordinarios, la autorización del TSE.

Los involucrados serían seguidores del Partido Pueblo Soberano.

“De manera preliminar, presuntamente, la actividad no contaba con los permisos respectivos. Estas personas (los funcionarios) hacen la solicitud de los permisos y ahí es donde se da la diferencia con los asistentes. Eso es lo que tenemos de forma preliminar, sin haber realizado ningún tipo de investigación”, indicó.

Sin investigación formal por ahora

El director del registro electoral señaló que, hasta el momento, no existe un informe oficial sobre lo ocurrido ni se ha iniciado una investigación formal. Este proceso correspondería, en primera instancia, a la jefatura nacional del cuerpo de delegados.

“No solo corresponde a los partidos políticos garantizar ese normal desarrollo, ni al TSE, ni a sus magistrados, o a los más de 1.400 funcionarios que estamos trabajando para que esta jornada electoral, como ha sido en los últimos 75 años, sea todo un éxito, sino que corresponde a cada uno de nosotros, ciudadanos costarricenses, garantizar y velar por que esta sea parte de nuestra historia, una historia positiva, y podamos todos acudir el próximo 1 de febrero, de 6 a.m., a 6 p.m., a ejercer nuestro derecho al sufragio”, agregó.