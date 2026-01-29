ARESEP aprueba rebajas en combustibles y gas para febrero

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) anunció una excelente noticia para los conductores y hogares: Aprobó rebajas en todos los combustibles.

Estas rebajas se aplicarán en febrero, un día después de que se publiquen los precios en el Diario Oficial La Gaceta.

El cambio en los montos de los combustibles y el gas se aplicó por la variación del precio en el mercado internacional, tomando como referencia las facturas de compra de los embarques para cada producto.

La ARESEP aprobó nuevas rebajas en todos los combustibles.

Además, la ARESEP indicó que los precios internacionales varían según la oferta/demanda, situaciones geopolíticas, clima, guerra, entre otros asuntos.

¿Qué precio tendrán los combustibles y el gas?

Tras la solicitud de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la ARESEP aprobó estos montos:

Gasolina superior: 626 colones

superior: 626 colones Gasolina regular: 591 colones

Diésel: 512 colones

512 colones LPG mezcla 70-30: 242 colones

La gasolina superior tuvo una rebaja de 10 colones, la regular, 18 colones; el diésel, 29 colones; y el LGP mezcla 70-30, 4 colones.

En el caso del gas, de cilindros de 25 libras, disminuirá a 6.794 colones, lo que significa que bajará 85 colones de su precio anterior.

La ARESEP, que también aprobó rebaja en el precio del gas, indicó que los precios regirán en febrero tras su publicación en La Gaceta.

