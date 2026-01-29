¿A qué hora y en dónde ver debate final este jueves?

Este jueves 29 de enero, Teletica transmitirá el debate final de la campaña electoral, el último espacio en el que los candidatos podrán confrontar ideas antes del cierre definitivo del proceso rumbo a las elecciones del domingo 1.º de febrero.

Un cierre sin margen de error

El debate de este jueves será el último que realizarán los medios de comunicación del país, lo que lo convierte en un escenario sin segundas oportunidades. No habrá más espacios para corregir discursos, ajustar estrategias ni replantear mensajes: lo que ocurra aquí marcará el cierre definitivo de la campaña.

Una prueba final para los candidatos

El debate final de Teletica se realizará este jueves 29 de enero a las 7 p. m. (Teletica/Teletica)

Para los aspirantes, el reto será aumentar o consolidar la ventaja que reflejan las mediciones, en busca de un último impulso que logre mover a los votantes indecisos. En esta etapa de la campaña, cada palabra pesa y cada error se magnifica.

A pesar de que son 20 candidatos, en este debate solo estarán: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, Juan Carlos Hidalgo de Unidad Social Cristiana y José Aguilar Berrocal de Partido Avanza.

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, fue invitada al espacio, pero no asistirá porque Pilar Cisneros no la dejó.

¿Dónde ver el Debate Final?

El Debate Final será a las 8 de la noche, pero la transmisión arrancará a las 7 a través de múltiples plataformas, garantizando acceso en todo el país:

Canal 7

Teletica.com , con dos señales simultáneas , una de ellas con interpretación en LESCO

, con , una de ellas con App de TDMAX

Además, se habilitará una “segunda pantalla” a través del canal de YouTube Teletica Streams, donde se analizará en tiempo real el desarrollo del debate y el impacto de la conversación en redes sociales, con un enfoque orientado a la población más joven.

Más que un intercambio de propuestas, este debate marcará el cierre simbólico de la contienda electoral y dará paso a la reflexión final del electorado antes de acudir a las urnas.

Juan Carlos Hidalgo se metió al debate de último tras subir en las encuestas (Jose Cordero/José Cordero)

