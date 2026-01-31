Costarricenses en Australia abren la jornada de votación con una tradicional tamaleada

A las 9 de la mañana del domingo 1 de febrero en Australia, 4 de la tarde de este sábado 31 de enero, en Costa Rica, se abrió la única mesa de votación en tierras australianas y votó el primer costarricense en las elecciones presidenciales 2026.

Nos cuentan algunos ticos que viven en Australia que las votaciones ahí se viven en medio de una verdadera fiesta patria. La mesa de votación se cierra a las 7 de la noche, hora australiana, 2 de la madrugada del 1 de febrero en Costa Rica.

La familia Cordero es la única familia de ticos que vive en Canberra, capital de Australia (Cortesía/Cortesía)

Para que se den un ejemplo, en el consulado tico en suelo australiano olía a puro tamal porque un par de ollones estaban llenos de tamalitos que se repartieron entre los compatriotas.

Las votaciones en Australia se realizan en la capital, Canberra. Hay una sola mesa de votación que tiene dos mamparas para que puedan votar dos al mismo tiempo. Están empadronados en ese país 181 ticos: 83 hombres y 98 mujeres.

Andrés Cordero (gorra roja), el primer tico que votó en las presidenciales costarricenses del 2026, desde Australia. (Cortesía/Cortesía)

Andrés Cordero Montero es un tico que vive en ese país y nos contó que “se vive una verdadera fiesta patriótica en Australia”.

Juan Carlos Leiva es un tico que votó en Australia a las 9 de la mañana hora local que eran las 4 de la tarde del 31 de enero en Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

A Andrés le tocó ser parte de la organización que alistó todo para que quienes voten disfruten con otros ticos y vivan la fiesta entre tamales, de hecho, él fue el primer costarricense que le puso una equis a una papeleta presidencial en este proceso 2026.

Los costarricenses muy alegres de poder votar en Australia a las 9 a.m. hora australiana del 1 de febrero y las 4 pm del sábado 31 de enero en Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

Juan Carlos Leiva es un costarricense que votó en Australia

“A las 7:30 de la mañana, hora australiana, me fui para la embajada tica con una gran olla de tamales”, dice con tremenda alegría.

Él también colabora con el Tribunal Supremo de Elecciones en el proceso electoral.

Lilliam Cordero reparte tamalitos a los votantes ticos en Australia

Juan Carlos Leiva también votó ya. “Soy de Puntarenas, de Uvita en Osa, justo en la cola de la ballena. Hace 3 años y medio casi 4 me vine a Australia. Muy feliz por haber votado”, dice.

Silvia Villalta es una tica que está de vacaciones en Australia y, como sabía que pasaría el 1 de febrero allá, hizo todos los trámites a tiempo y se empadronó ahí. Realizó un viaje de 3.520 kilómetros sobre las costas australianas para llegar a Canberra y votar.

Silvia Villalta viajó 3.520 kilómetros para votar en Australia y olvidó la cédula

“Desde niña mis papás me dejaron claro que Costa Rica disfruta de una democracia que otros países no viven y que se debe aprovechar el hecho de ser libres y poder elegir al presidente democráticamente”, nos contó.

Aquí les tenemos el primer voto en Australia

Los “ticos australianos” son los primeros que ejercieron su derecho al voto fuera de Costa Rica, en total, en otros países del mundo podrán votar 67.270 personas: 33.580 hombres y 33.690 mujeres.

Tamales

El país en el cual más ticos votarán es Estados Unidos: 44.580 (22.964 hombres y 21.616 mujeres).