Claudia Dobles compartió con un niño que apoya a Pueblo Soberano en el Museo de los Niños

La candidata presidencial Claudia Dobles visitó la mañana de este domingo 1 de febrero el Museo de los Niños, donde se están realizando las elecciones infantiles y juveniles.

A la salida del edificio, varios niños se le acercaron para saludarla y tomarse fotos con ella. Los menores llevaban colores alusivos a la coalición Agenda Ciudadana, que representa a Claudia Dobles. Ella también compartió con un niño que apoya al Partido Pueblo Soberano, de la candidata Laura Fernández.

La candidata presidencial del partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, visitó las votaciones infantiles en el Museo de los Niños. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La aspirante a la presidencia se mostró sonriente al hablar con los menores y les dedicó unas palabras. Mientras ella compartía con los niños, se podía escuchar el cántico: “¡Vamos con Claudia!”, demostrándole apoyo y ánimo a la candidata.

Una mañana atareada y fría

La agenda de Claudia Dobles inició con un desayuno en una mañana fría y ventosa en Santa Ana. Ella compartió un rato muy especial con su familia y su equipo de campaña, que la acompañaron durante estos meses electorales.

Luego, ella visitó un par de medios televisivos para después irse al Museo de los Niños. Alrededor de las 10:30 a.m. emitirá su voto en la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas.

Dobles fue recibida por decenas de niños a su llegada al Museo de los Niños. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Horas antes de la tarde, tendrá entrevistas con otros medios de comunicación. Aproximadamente las 2:20 p.m. compartirá un almuerzo en barrio Escalante. Ella recibirá los primeros resultados electorales en El Mercadito, en La California.