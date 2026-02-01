Claudia Dobles compartió con un niño que apoya a Pueblo Soberano en el Museo de los Niños

La candidata presidencial Claudia Dobles visitó la mañana de este domingo 1 de febrero el Museo de los Niños, donde se están realizando las elecciones infantiles y juveniles.
A la salida del edificio, varios niños se le acercaron para saludarla y tomarse fotos con ella. Los menores llevaban colores alusivos a la coalición Agenda Ciudadana, que representa a Claudia Dobles. Ella también compartió con un niño que apoya al Partido Pueblo Soberano, de la candidata Laura Fernández.
La aspirante a la presidencia se mostró sonriente al hablar con los menores y les dedicó unas palabras. Mientras ella compartía con los niños, se podía escuchar el cántico: “¡Vamos con Claudia!”, demostrándole apoyo y ánimo a la candidata.
Una mañana atareada y fría
La agenda de Claudia Dobles inició con un desayuno en una mañana fría y ventosa en Santa Ana. Ella compartió un rato muy especial con su familia y su equipo de campaña, que la acompañaron durante estos meses electorales.
Luego, ella visitó un par de medios televisivos para después irse al Museo de los Niños. Alrededor de las 10:30 a.m. emitirá su voto en la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas.
Horas antes de la tarde, tendrá entrevistas con otros medios de comunicación. Aproximadamente las 2:20 p.m. compartirá un almuerzo en barrio Escalante. Ella recibirá los primeros resultados electorales en El Mercadito, en La California.