Un detalle muy particular marcó la votación de la expresidenta Laura Chinchilla

Un detalle particular marcó la votación de la expresidenta Laura Chinchilla durante la jornada electoral de este domingo 1 de febrero.

En medio de las bajas temperaturas que se registran en la Gran Área Metropolitana, la exmandataria acudió a las urnas vistiendo un conjunto alusivo a los colores patrios, evocando la bandera de Costa Rica.

“Vistiendo la bandera de mi patria y con el corazón lleno de civismo y esperanza, ejercí mi derecho al voto. He tenido el privilegio de escoger libremente a nuestros gobernantes en 11 elecciones durante casi 50 años, y nunca antes, ni cuando fui la elegida, había tenido tanta certeza del poder de mi voto para salvaguardar la democracia costarricense. ¡Todos y todas a votar!”, expresó.

La expresidenta Laura Chinchilla emitió su voto con colores patrios y un llamado a la participación ciudadana en Pozos de Santa Ana. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Laura Chinchilla, quien fue presidenta de la República entre el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2014, emitió su voto en la escuela República de Francia, ubicada en Pozos de Santa Ana, San José.

Tras ejercer su derecho al sufragio, la expresidenta compartió un mensaje cargado de civismo y reflexión democrática.

La imagen y el mensaje de Chinchilla resaltaron la importancia del voto como pilar fundamental de la democracia costarricense, en una jornada marcada por el llamado a la participación ciudadana.