¡Así nos ven! Esto dicen importantes medios de comunicación internaciones sobre las Elecciones de Costa Rica

Las elecciones presidenciales de Costa Rica, que se celebran este domingo, no han pasado desapercibidas fuera de las fronteras nacionales.

Importantes medios de comunicación internacionales han puesto su atención en el país, destacando desde la fragmentación política hasta las alertas por concentración de poder y populismo, en un proceso que califican como clave para el rumbo democrático costarricense.

La jornada electoral costarricense es observada desde distintas regiones del mundo. Jonathan Jiménez (Jonatham jiménez/JJiménez)

Alertas por autoritarismo y concentración de poder

El diario El País, de España, tituló su cobertura: “Costa Rica vota bajo la sombra de una deriva autoritaria”, poniendo el foco en el debate sobre la fortaleza del Estado de derecho en el país.

En su análisis, el medio recoge las valoraciones de los expresidentes Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, quienes examinan la institucionalidad democrática costarricense frente a lo que describen como la tentación autoritaria del presidente Rodrigo Chaves.

En una línea similar, el diario El Tiempo, de Colombia, publicó: “Costa Rica vota este domingo entre la continuidad del proyecto de Rodrigo Chaves y un cambio de rumbo en medio de alertas por concentración de poder”, destacando que la elección se desarrolla bajo cuestionamientos sobre el equilibrio entre poderes y el futuro del modelo democrático.

Fragmentación, inseguridad y el fantasma del populismo

Medios internacionales analizaron las elecciones presidenciales de Costa Rica. (La Nación/La Nación)

El medio argentino Infobae centró su enfoque en el escenario electoral y la oferta política, titulando: “Costa Rica celebra elecciones presidenciales en medio de un clima de gran fragmentación política”, subrayando la dispersión de fuerzas y la dificultad para construir consensos sólidos.

Desde Alemania, Deutsche Welle (DW) publicó el artículo “Costa Rica, una elección bajo la sombra de Bukele”, en el que advierte sobre la preocupación que genera un posible modelo populista de derecha, en un país que históricamente ha sido visto como ejemplo democrático y de compromiso ambiental en Centroamérica. El medio señala que la división de la oposición podría facilitar ese escenario.

Por su parte, CNN tituló su análisis: “Inseguridad récord, desigualdad, desencanto: qué está en juego en las elecciones de Costa Rica en un momento crítico del país”, destacando el contexto social y económico en el que se desarrolla la jornada electoral, marcado por el aumento de la inseguridad y el malestar ciudadano.

En conjunto, la cobertura internacional refleja que Costa Rica enfrenta una elección observada con atención, no solo por su tradición democrática, sino por las decisiones que podrían definir su rumbo político en los próximos años.

