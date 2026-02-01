Ariel Robles llegó a votar entre cimarrona, carnaval, gatos y aplausos en Pérez Zeledón

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, emitió su voto este domingo en un ambiente festivo, acompañado de cimarrona, bailarines de carnaval y sus ya característicos inflables de gatos, durante su llegada al centro educativo El Hoyón, en Pérez Zeledón.

Un recibimiento lleno de música y seguidores

Robles fue recibido por una veintena de seguidores, quienes lo esperaron en las afueras del centro de votación con música, bailes y consignas de apoyo. La escena llamó la atención por el tono alegre del recibimiento, en contraste con la formalidad habitual de la jornada electoral.

Antes de ingresar a la escuela, el aspirante presidencial conversó con parte de sus votantes, quienes corearon repetidamente:“Ariel, amigo, el pueblo está contigo”.

Votó con más de una hora de retraso

El candidato del Frente Amplio votó en la junta receptora de votos número 1921, a eso de las 8:15 de la mañana, más de una hora después del horario previsto, que era a las 7:00 a.m.

Tras ejercer su derecho al voto, Robles se retiró del centro educativo en medio de muestras de apoyo por parte de sus seguidores, en una jornada que transcurrió de forma ordenada y sin incidentes.

Nota realizada con ayuda de IA