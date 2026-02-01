Nacional

Ariel Robles llegó a votar entre cimarrona, carnaval, gatos y aplausos en Pérez Zeledón

El candidato presidencial del Frente Amplio emitió su voto en la escuela El Hoyón, donde fue recibido por seguidores en un ambiente festivo y colorido.

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, emitió su voto este domingo en un ambiente festivo, acompañado de cimarrona, bailarines de carnaval y sus ya característicos inflables de gatos, durante su llegada al centro educativo El Hoyón, en Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Álvaro Ramos arrancó el “Día E” con un desayuno en La Sabana y un poderoso mensaje que invita a votar

Un recibimiento lleno de música y seguidores

Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco
Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Robles fue recibido por una veintena de seguidores, quienes lo esperaron en las afueras del centro de votación con música, bailes y consignas de apoyo. La escena llamó la atención por el tono alegre del recibimiento, en contraste con la formalidad habitual de la jornada electoral.

LEA MÁS: Esta sería la agenda que impulsaría la novia de Ariel Robles en caso de convertirse en Primera Dama

Antes de ingresar a la escuela, el aspirante presidencial conversó con parte de sus votantes, quienes corearon repetidamente:“Ariel, amigo, el pueblo está contigo”.

Votó con más de una hora de retraso

Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco
Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

El candidato del Frente Amplio votó en la junta receptora de votos número 1921, a eso de las 8:15 de la mañana, más de una hora después del horario previsto, que era a las 7:00 a.m.

Tras ejercer su derecho al voto, Robles se retiró del centro educativo en medio de muestras de apoyo por parte de sus seguidores, en una jornada que transcurrió de forma ordenada y sin incidentes.

Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco
Voto de Ariel Robles en Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)
Ariel Robles, candidato del Frente Amplio ejerció su voto en Pérez Zeledón

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ariel RoblesPérez ZeledónElecciones 2026VotacionesFrente Amplio
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.