Claudia Dobles llama a la ciudadanía a salir a votar este 1 de febrero

Claudia Dobles, candidata de la coalición Agenda Ciudadana, instó a la población para que salga a votar este domingo 1 de febrero.

Tras compartir un desayuno con su familia y equipo de campaña, la aspirante a la presidencia salió a dar declaraciones a la prensa. Ella pidió a la ciudadanía que saliera de sus casas y acudiera a las urnas.

LEA MÁS: Ariel Robles llegó a votar entre cimarrona, carnaval, gatos y aplausos en Pérez Zeledón

“Hoy es el día de salir a votar. Muchísimas personas han estado indecisas; yo creo que nosotros hemos procurado estar en absolutamente todos los espacios para darle a la gente nuestras propuestas, nuestras ideas, para un voto informado”, dijo Claudia Dobles.

Claudia Dobles habló de la importancia de salir a votar. (JOHN DURAN/John Durán)

“Insto a todas las personas a que salgan a votar. Si quieren, vayan reflexionando su voto en el camino, pero salgan a votar. Realmente espero que el día de hoy caliente, que podamos ver una actividad bonita fuera de las escuelas. Ojalá podamos ver lo que vimos en la Fuente de la Hispanidad hoy en todas las escuelas de este país, que la gente salga a votar sin miedo, que saque su bandera”, añadió.

LEA MÁS: ¡Así nos ven! Esto dicen importantes medios de comunicación internaciones sobre las Elecciones de Costa Rica

“Costa Rica está de primero”

Claudia Dobles afirmó su deseo de que haya unión en el país, pues eso es lo que necesita Costa Rica para salir adelante.

“La bandera de Costa Rica está primero y necesitamos unir esfuerzos. Estoy segura de que para una segunda ronda, nosotros tendríamos la capacidad de poder aglutinar otros movimientos y fuerzas políticas. Yo creo que eso es lo que Costa Rica requiere”, comentó.

Claudia Dobles inició el día con un desayuno junto a su esposo, Carlos Alvarado. (JOHN DURAN/John Durán)

Ella indicó que la persona que llegue a Casa Presidencial va a necesitar el apoyo de varias fuerzas políticas.

Votará en Pavas

La aspirante a la presidencia emitirá su voto en la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, alrededor de las 10:30 a.m.

Previo a su llegada, ella visitará el Museo de los Niños, donde se están realizando elecciones infantiles y juveniles.

Durante el día, visitará diferentes medios televisivos para entrevistas. Su día finalizará con un saludo en su casa de campaña en San Pedro y luego, irá a El Mercadito en La California a recibir los primeros resultados de las elecciones.