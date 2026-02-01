(Video) José Miguel Villalobos trata de “cobarde y miserable” a ciudadano que llegó a cuestionarlo

El abogado José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano, protagonizó un polémico hecho este domingo al tratar de “cobarde” y “miserable” a un ciudadano que llegó a cuestionarlo.

Esta situación fue grabada por una mujer con su celular y el video fue compartido por el medio CRC 89.1 en su perfil de Facebook, en el que se observa cómo el hombre graba a Villalobos mientras le cuestiona cuándo va a pagar la millonaria deuda que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Inicialmente, el candidato a diputado guarda silencio, pero en un momento dado las personas que lo acompañaban, especialmente una mujer, intervienen para tratar de que el sujeto deje de grabarlo y cuestionarlo.

Pese a esta situación, el ciudadano siguió cuestionando a Villalobos; incluso le dijo que tenía un hermano que es abogado penalista y que, a diferencia de él, no recibe casos de narcotráfico ni corrupción.

José Miguel Villalobos trata de cobarde y miserable a hombre que lo cuestionó

En un momento determinado, el abogado se voltea hacia el hombre y le dice que es un cobarde y un miserable, para luego seguir su camino.

El ciudadano respondió la ofensa diciéndole a Villalobos que el cobarde era él, y en ese momento el aspirante a diputado hace el amago de devolverse para seguir discutiendo, pero un hombre que lo acompañaba intervino para tranquilizarlo.

En los últimos días, el abogado del presidente ha sido duramente cuestionado por su deuda con la Caja y por haber representado a sujetos acusados de graves delitos como narcotráfico.

Además, recientemente estuvo en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer que cuando defendió a un pastor acusado de violar a una jovencita de 14 años, aseguró que se trataba de una relación normal.