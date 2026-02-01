Elecciones 2026

Videos: “Fuera, fuera”, así fue cómo votantes recibieron a Rodrigo Chaves a su llegada a escuela donde votó Pilar Cisneros

El presidente Rodrigo Chaves votará a las 2 p.m. en Guadalupe, San José

Por Adrián Galeano Calvo y Eduardo Rodríguez

El presidente Rodrigo Chaves volvió a protagonizar un polémico momento al enfrentarse con un grupo de votantes que le gritaron “fuera, fuera” cuando este se retiraba de la escuela en Curridabat donde votó la diputada Pilar Cisneros.

Ante los gritos y abucheos, Chaves no se quedó de brazos cruzados y con sonrisa sarcástica les respondió a esas personas con varios gestos bastante polémicos que se pueden apreciar en el video grabado por La Teja. Besos y movimientos con las manos se ven en la grabación.

Esta situación ocurrió la mañana de este domingo en las afueras de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat, en San José, lugar donde un importante grupo de simpatizantes esperaba a Chaves, mientras que otros tantos de la oposición, le tiró con todo.

El presidente Chaves no vota en esa escuela, sin embargo, se presentó a ese sitio para acompañar a la diputada Pilar Cisneros, quien sí ejerció su derecho al voto en ese centro educativo.

Varias personas le gritaron "fuera, fuera", al presidente Chaves.

Tras el polémico enfrentamiento con los votantes, el presidente se retiró junto con su escolta. Chaves ejercerá su voto a las 2 p.m. en Guadalupe.

