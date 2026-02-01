TSE analiza abrir investigación contra Keylor Navas por publicación que hizo en redes sociales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza abrir un proceso de investigación contra el futbolista costarricense Keylor Navas, luego de que este publicara en sus redes sociales el resultado de una encuesta sobre la intención de voto para las elecciones nacionales de este domingo.

Código Electoral prohíbe este tipo de publicaciones

La información fue confirmada en conferencia de prensa por la magistrada y presidenta del TSE, Eugenia Zamora, quien explicó que el Código Electoral prohíbe expresamente la publicación de resultados de encuestas y sondeos, independientemente de quién los realice.

“Eso está prohibido en el Código Electoral. Cubre a personas físicas, personas jurídicas, partidos políticos, instituciones, encuestas de opinión y de sondeo”, señaló Zamora.

La jerarca detalló que la persona que incurra en esta falta electoral se expone a una multa que va de 10 a 50 salarios base, lo que actualmente equivale a un monto máximo cercano a los ¢23 millones.

Zamora agregó que este es un caso en el que el Registro Electoral puede actuar de oficio, y confirmó que ya se tomó nota de la situación para iniciar el proceso correspondiente.

La encuesta publicada por el futbolista

Keylor Navas, quien en los últimos días había utilizado sus redes sociales para invitar a la ciudadanía a votar, publicó este sábado una encuesta en la aplicación de Instagram dirigida a sus casi 20 millones de seguidores.

En la consulta, el guardameta preguntó: “¿Quién ganará mañana?”, ofreciendo como opciones a los candidatos Álvaro Ramos, Claudia Dobles, José Aguilar Berrocal y Laura Fernández.

La publicación generó reacciones inmediatas y puso el foco sobre las restricciones legales que rigen durante los procesos electorales, especialmente en cuanto a la difusión de encuestas y sondeos de opinión.

El TSE reiteró que este tipo de normativa busca proteger la libertad del voto y evitar influencias indebidas en la decisión del electorado durante los comicios.

