Elías Alvarado expuso situación que calificó como lamentable e indignante en cobertura de elecciones en USA

El periodista de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, denunció este domingo una complicada situación que enfrentan los medios de comunicación costarricenses durante la cobertura del proceso electoral en el centro de votación ubicado en Harrison, New Jersey.

LEA MÁS: Óscar Arias: “Cuando el señor Chaves dice algo que es cierto, es porque se equivoca”

Restricciones por tratarse de un recinto privado

Elías Alvarado (Instagram/Instagram)

Según explicó Alvarado en una transmisión realizada a las 12:36 p. m., el centro de votación fue habilitado dentro del Red Bull Arena, un recinto privado cuyas políticas prohíben cualquier tipo de grabación, incluso fuera del espacio donde se emite el voto.

“Lamentablemente por políticas del lugar, la prensa no puede grabar”, señaló el comunicador, quien detalló que tanto él como su compañera Blanca Madrigal, de Repretel tuvieron que realizar sus informes desde una cafetería cercana, ya que dentro del estadio no se permite el ingreso de cámaras.

Alvarado aclaró que la restricción no solo afecta a la prensa, sino también a los propios votantes.“Ni siquiera la gente que llega a votar se puede tomar una foto o grabar para subir a sus redes sociales de que ejercieron su derecho al voto”, afirmó.

Reclamo a Cancillería y al Tribunal Supremo de Elecciones

El periodista manifestó su molestia al considerar que la situación pudo haberse evitado si las autoridades correspondientes hubieran previsto las limitaciones del recinto con anticipación.

“Ni Cancillería, ni el Tribunal Supremo de Elecciones buscó la manera, previo a hoy, de que la prensa de Costa Rica pudiera cubrir las elecciones de nuestro país”, denunció Alvarado, quien agregó que esta problemática se estaría repitiendo en otros centros de votación dentro de Estados Unidos.

El comunicador calificó lo ocurrido como “muy lamentable” y “muy indignante”, recordando que ha cubierto procesos electorales anteriores desde ese país sin enfrentar restricciones similares.

LEA MÁS: Ariel Robles llegó a la Basílica e hizo algo que nadie se imaginó

Además, advirtió que la situación sienta un precedente para futuras elecciones.“Así sea en un parque al aire libre, tendríamos que hacer las elecciones ahí para que todos tengamos libertad, tanto la prensa como la gente que viene a votar”, expresó.

Pese a las dificultades, Alvarado aseguró que continuarán informando desde las afueras del recinto y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

“Esto no nos apaga el fervor… a votar, a votar, a votar todos”, concluyó.

Nota realizada con ayuda de IA