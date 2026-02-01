Óscar Arias: “Cuando el señor Chaves dice algo que es cierto, es porque se equivoca”

Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República, no se guardó nada y durante la jornada de elecciones de este domingo le tiró con todo al presidente Rodrigo Chaves y a su actual gobierno.

Arias calificó a Chaves y a quienes le acompañan en su gestión como mentirosos y aseguró que han hecho esfuerzos por desmeritar la historia política del país.

“Si yo tuviera que calificarlo con una palabra, diría que es un gobierno que miente siempre; cuando el señor Chaves dice algo que es cierto, es porque se equivoca. Francamente, es un gobierno que le ha dicho a los costarricenses que no tenemos historia, que en los últimos 80 años todos los que pasamos por la Casa Presidencial no hicimos nada o solo daños les hicimos a los costarricenses”, destacó.

El expresidente Oscar Arias Sánchez le tiró con todo a Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)

En su mensaje, el expresidente dijo que nuestro país no conoce lo que es una dictadura y que esa es una enorme bendición, motivo que hace que las elecciones de este domingo sean de suma relevancia.

“Costa Rica es ajena a eso (dictaduras), entonces esta es una elección especial, diferente, porque se están jugando valores que hemos heredado durante muchas generaciones y el gobierno es un gobierno muy particular; mucha gente lo ha calificado de muchas maneras”.

Arias finalizó diciendo que, pese a lo que el gobierno ha dicho en su contra, él se queda con el hecho de que el pueblo lo apoyó para llegar a la Casa Presidencial.

“Yo tuve la fortuna de tener la confianza de nuestro pueblo en dos oportunidades y no hay nada que me llene más de orgullo que haberle servido a los costarricenses”.