Elecciones 2026

Óscar Arias: “Cuando el señor Chaves dice algo que es cierto, es porque se equivoca”

El presidente Óscar Arias le tiró con todo al actual gobierno, calificándolo de que siempre miente

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República, no se guardó nada y durante la jornada de elecciones de este domingo le tiró con todo al presidente Rodrigo Chaves y a su actual gobierno.

Arias calificó a Chaves y a quienes le acompañan en su gestión como mentirosos y aseguró que han hecho esfuerzos por desmeritar la historia política del país.

LEA MÁS: Laura Fernández cambió de última hora su agenda este domingo

“Si yo tuviera que calificarlo con una palabra, diría que es un gobierno que miente siempre; cuando el señor Chaves dice algo que es cierto, es porque se equivoca. Francamente, es un gobierno que le ha dicho a los costarricenses que no tenemos historia, que en los últimos 80 años todos los que pasamos por la Casa Presidencial no hicimos nada o solo daños les hicimos a los costarricenses”, destacó.

06/04/2025, San José, Escuela Carlos Sanabria Mora, votaciones i un de la convención sobre materna del PLN. En la fotografía Oscar Arias Sánchez.
El expresidente Oscar Arias Sánchez le tiró con todo a Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)

En su mensaje, el expresidente dijo que nuestro país no conoce lo que es una dictadura y que esa es una enorme bendición, motivo que hace que las elecciones de este domingo sean de suma relevancia.

LEA MÁS: ¿José María Figueres agregaría a Rodrigo Chaves al chat de expresidentes? Esta fue su curiosa respuesta

Costa Rica es ajena a eso (dictaduras), entonces esta es una elección especial, diferente, porque se están jugando valores que hemos heredado durante muchas generaciones y el gobierno es un gobierno muy particular; mucha gente lo ha calificado de muchas maneras”.

Arias finalizó diciendo que, pese a lo que el gobierno ha dicho en su contra, él se queda con el hecho de que el pueblo lo apoyó para llegar a la Casa Presidencial.

LEA MÁS: Videos: “Fuera, fuera”, así fue cómo votantes recibieron a Rodrigo Chaves a su llegada a escuela donde votó Pilar Cisneros

“Yo tuve la fortuna de tener la confianza de nuestro pueblo en dos oportunidades y no hay nada que me llene más de orgullo que haberle servido a los costarricenses”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Óscar AriasRodrigo ChavesElecciones 2026
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.