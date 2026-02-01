Ariel Robles llegó a la Basílica e hizo algo que nadie se imaginó

El candidato presidencial Ariel Robles, del partido Frente Amplio, pasó por la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, luego de regresar de Pérez Zeledón, donde le correspondía emitir su voto.
Inicialmente, Robles no tenía previsto ingresar al templo; sin embargo, cambió de opinión minutos después.
“Bueno, no vamos a entrar, solo vamos a estar acá para tomarnos una foto con las personas que nos quieran acompañar. Es toda una representación —refiriéndose a la Virgen de los Ángeles— de la historia costarricense, de la fe”, manifestó el candidato.
No obstante, poco después fue visto ingresando a la Basílica de Cartago.
Según se indicó, fue Rosa María Mata Mora, candidata a diputada por Cartago, en el tercer lugar, quien logró convencer a Robles de entrar al templo.
“Mi intención clara de solicitarle a Ariel que viniéramos a la Basílica… yo soy católica, soy educadora de religión. Quisimos hacer esta visita a nuestra Patrona porque es un gesto de que queremos la paz, la democracia y queremos que Ariel sea el nuevo presidente de Costa Rica”, expresó Mata Mora.