Nacional

Ariel Robles llegó a la Basílica e hizo algo que nadie se imaginó

Ariel Robles, del partido Frente Amplio, pasó por la Basílica de Los Ángeles, en Cartago luego de votar

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera y Alejandra Morales

El candidato presidencial Ariel Robles, del partido Frente Amplio, pasó por la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, luego de regresar de Pérez Zeledón, donde le correspondía emitir su voto.

Inicialmente, Robles no tenía previsto ingresar al templo; sin embargo, cambió de opinión minutos después.

“Bueno, no vamos a entrar, solo vamos a estar acá para tomarnos una foto con las personas que nos quieran acompañar. Es toda una representación —refiriéndose a la Virgen de los Ángeles— de la historia costarricense, de la fe”, manifestó el candidato.

No obstante, poco después fue visto ingresando a la Basílica de Cartago.

LEA MÁS: Ariel Robles llegó a votar entre cimarrona, carnaval, gatos y aplausos en Pérez Zeledón

Ariel Robles, candidato de Frente Amplio
01/02/2026 Pérez Zeledón. Elecciones 2026, seguimiento al candidato Ariel Robles del partido Frente Amplio. Visitó a Basílica de los Angeles junto con la candidata por el tercer lugar por Cartago, María Mata Mora, quien incluso lo persignó frene al altar. Antes unas muchachas que llegaron desde Moravia le entregaron unos girasoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según se indicó, fue Rosa María Mata Mora, candidata a diputada por Cartago, en el tercer lugar, quien logró convencer a Robles de entrar al templo.

“Mi intención clara de solicitarle a Ariel que viniéramos a la Basílica… yo soy católica, soy educadora de religión. Quisimos hacer esta visita a nuestra Patrona porque es un gesto de que queremos la paz, la democracia y queremos que Ariel sea el nuevo presidente de Costa Rica”, expresó Mata Mora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ariel RoblesFrente Amplioelecciones 2026
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.