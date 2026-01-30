Ariel Robles explica el poderoso motivo detrás del corte de pelo de su novia tras burla en redes

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, explicó este jueves el sensible y humano motivo detrás del corte de pelo de su novia, luego de que ambos fueran blanco de una burla en redes sociales por su apariencia como eventual pareja presidencial.

Robles no se quedó callado y respondió con firmeza, pero sobre todo con orgullo y amor, a un comentario que pretendía “trolearlo” a él y a su pareja, Estefanny, conocida cariñosamente como Tefa.

Ariel Robles y su novia Tefa previo a que el candidato del Frente Amplio iniciara su participación en el debate de Repretel. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El comentario burlón que desató la respuesta

El ataque surgió en X (antes Twitter), donde un usuario escribió este jueves un mensaje con tono sarcástico.

“Este puede ser nuestro presidente y la primera dama, pero ustedes se fresean…”

El comentario fue acompañado por un emoticón de una carita riéndose y una fotografía de Ariel Robles junto a su pareja, tomada el martes pasado durante el debate presidencial de Repretel.

Lejos de ignorarlo, el aspirante a la Casa Presidencial decidió responder de frente y contar la historia real detrás de la apariencia de su compañera.

“Sin dudarlo, convencida de lo que significa la familia”

Ariel Robles contestó con un mensaje que conmovió a muchos usuarios y dejó en evidencia lo enamorado y orgulloso que está de su pareja.

“Estefanny (Tefa) ha sido una mujer maravillosa, ella se cortó el pelo cuando doña Nela inició la quimioterapia. Sin dudarlo, convencida de lo que significa la familia. Yo la admiro demasiado y me siento muy afortunado de su compañía”, escribió el candidato.

Claudia Dobles compartió con Tefa previo al debate de Repretel, el martes pasado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cáncer de doña Nela y la defensa de la Caja

Doña Nela, suegra de Ariel Robles, enfrenta un cáncer, situación que el propio candidato ha mencionado durante los debates presidenciales, especialmente cuando ha salido en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su papel fundamental para las familias del país.

Robles ha utilizado su experiencia personal para resaltar la importancia de proteger la seguridad social y garantizar el acceso a tratamientos médicos para todos los costarricenses.

El look de Tefa que llamó la atención en los debates

Estefanny luce el pelo totalmente corto, un estilo que llamó la atención durante el debate de canal 6 y Radio Monumental, donde además resaltó por el color fucsia de su tinte.

Lo que para algunos fue motivo de burla, para Ariel Robles es un símbolo de amor, apoyo familiar y compromiso, valores que no dudó en defender públicamente.