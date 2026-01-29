Farándula

Choché Romano está como loco con un talento de Ariel Robles: “Pagaría para ir a verlo”

Comediante y presentador de Teletica reconoció una gran cualidad artística del candidato presidencial del Frente Amplio

Por Manuel Herrera

Bernardo “Choché” Romano está como loco con un talento que descubrió en Ariel Robles, actual candidato presidencial del Frente Amplio, y que nada tiene que ver con política.

El presentador de Teletica habló al respecto la noche de este miércoles, tras el final del debate presidencial del medio digital No pasa nada, encuentro que reunió a Ariel Robles, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Eliécer Feinzaig, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y José Aguilar Berrocal.

28/01/2026, San José, Curridabat, Teatro Expresivo, debate presidencial de el medio No Pasa Nada, con los candidatos Claudia Dobles, Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Ariel Robles, Eli Feinzaig y José Aguilar.
Ariel Robles participó este miércoles en el debate de No pasa nada. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Qué buen timing de comedia tiene Ariel”

Romano destacó que Robles tiene cualidades de sobra para lanzarse como humorista, al punto de que no dudó en asegurar que pagaría una entrada para verlo en un espectáculo de stand-up comedy.

“Tengo que decir algo y las cosas como son: qué bonita conversación. Qué tuanis ver la camaradería en medio de tanto estrés y ansiedad que deben estar pasando los candidatos”, arrancó diciendo Choché.

Luego fue directo al punto y soltó el elogio que más ha dado de qué hablar.

“Y tengo que reconocer que aunque no es mi preferencia electoral, qué buen ‘timing’ de comedia tiene Ariel. Muy, muy bien. Increíble ver las líneas de comedia que ese mae tiró”, afirmó.

En el humor, el “timing” es el talento para gestionar el ritmo, la velocidad y las pausas al contar un chiste o realizar una acción cómica.

Choché Romano habla del talento "oculto" de Ariel Robles

Un futuro en el ‘stand-up’, según Choché

El conductor de ¡Qué buena tarde! incluso le lanzó una invitación pública al aspirante presidencial para que explote ese talento una vez que termine el proceso electoral.

“Mae Ariel, apenas pasen las elecciones, escriba un ‘stand-up’ y yo pagaría para ir a verlo”, agregó Romano.

Ariel Robles se ha convertido en uno de los candidatos presidenciales que más risas ha provocado durante los debates, gracias a sus ocurrencias y comentarios espontáneos en medio de discusiones tensas.

Uno de los momentos más recordados fue durante el Antidebate de Teletica, cuando Robles bromeó diciendo que le fue más fácil encontrar un helado Pinito que ver a la candidata oficialista Laura Fernández en un debate, comentario que se volvió viral y generó carcajadas tanto dentro como fuera del set.

