Choché Romano tomó una gran decisión que venía postergando y ya no hay vuelta atrás

Bernardo “Choché” Romano sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar que tomó una decisión importante, una a la que llevaba tiempo dándole cabeza y que había ido aplazando conforme su vida familiar crecía.

El humorista y presentador aseguró que este martes 27 de enero marcará un antes y un después en su historia personal.

Choché Romano, humorista y presentador, contó que este 2026 se hará una operación que venía postergando. (redes/Instagram)

Desde hace varios años, incluso antes de casarse con Ashley García, Choché soñaba con una familia numerosa. En más de una ocasión contó que quería tener al menos cuatro hijos y que hasta nombres tenían pensados. Sin embargo, con la llegada de sus hijas, esa idea empezó a transformarse.

Ahora, según dejó ver en su cuenta de Instagram, la determinación está tomada.

“Tengo mucho que contarles, pero lo primero que les voy a decir es que este martes me hago la vasectomía”, dijo, confirmando que esta vez no hay marcha atrás.

En una entrevista que nos dio en noviembre de 2023, Choché confesó que, aunque se sentía pleno y realizado como papá, también había comenzado a cuestionarse hasta dónde le alcanzaban la energía, la paciencia y la estabilidad emocional para seguir agrandando la familia.

En ese momento estaba decidido a operarse en enero de 2024; sin embargo, fue postergando la cita con el urólogo. En agosto de ese año anunció junto a su esposa que venía su segunda hija en camino.

Con el nacimiento de Olivia, en marzo de 2025, ya Choché siente que dos ya son suficientes y que ahora sí la energía se le va a agotar si sigue creciendo la familia.

Choché Romano anunció que este martes marcará un antes y un después en su vida.