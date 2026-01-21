Farándula

Papá de Choché Romano siguió el ejemplo de su hijo e hizo un cambio que le está devolviendo la vida

El papá de Choché Romano también le está poniendo a la bajada de peso y parece otro

Por Silvia Núñez
Bernardo Romano, papá de Choché Romano y su hermana Natalia Romano.
Bernardo Romano, papá de Choché y Natalia Romano, se propuso bajar de peso y ya lleva 20 kilos menos. (redes/Instagram)

Bernardo Romano, papá del humorista y presentador Bernardo “Choché” Romano, decidió hacer un cambio radical en su estilo de vida y hoy los resultados saltan a la vista.

En apenas cuatro meses y medio, don Bernardo ya lleva 20 kilos menos y una motivación que no para.

En un video que grabó junto a su hija Natalia Romano, contó que la decisión de cuidar su salud le ha traído grandes recompensas, sobre todo porque es diabético.

“Estoy muy contento porque la última vez fui donde el médico y, a mí me inyectan insulina en el desayuno, al almuerzo y a la cena, porque soy diabético, y el doctor me vio tan bien de los triglicéridos, el porcentaje de azúcar en la sangre, que me bajó 1 y 2 puntos menos de insulina en cada una de las dosis que me inyectaba durante el día”, dijo muy contento.

Bernardo Romano, papá de Choché Romano y su hermana Natalia Romano.
Bernardo Romano, papá de Choché Romano, sigue sus pasos en la bajada de peso. (redes/Instagram)

No más obsesidad

Don Bernardo afirmó que ahora se siente con más energía, ganas de moverse y de levantarse de madrugada para trotar y caminar durante dos horas. Además, asegura que ya no desea volver a comer en grandes cantidades, ni regresar a la obesidad.

Choché Romano, presentador y humorista
Choché Romano, presentador y humorista, lleva 31 kilos menos desde que le puso el ejercicio y empezó a comer mejor. (redes/Instagram)

Mientras tanto, Choché contó días atrás que ya suma 31 kilos menos, por lo que padre e hijo lucen irreconocibles y más saludables que nunca.

Aplausos de pie para ambos porque como dicen, la salud está primero.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

