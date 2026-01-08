Choché Romano arrancó el 2026 con una gran noticia

Choché Romano, presentador y humorista, parece otra persona desde que decidió bajar de peso y cortarse el cabello. ¿Cierto? (redes/Instagram)

Choché Romano empezó el 2026 con el pie derecho y una sonrisa de oreja a oreja. Este jueves 8 de enero asistió a su primera cita del año con la nutricionista y se llevó una grata sorpresa, ya que continúa bajando de peso, pese a que diciembre suele ser el mes en el que muchos suben varios kilos por culpa de los tamales, el rompope y un montón de antojitos.

El presentador está más que orgulloso porque ya logró bajar 30 kilos desde que decidió tomarse en serio su estado de salud y la práctica de un deporte.

LEA MÁS: “El sobrepeso es una batalla agotadora”: Choché Romano inspira con su cambio físico y mental

“30 kilos menos, o sea, Leah pesa 12,5 kilos, me he quitado dos Leah’s y más. Mae, estoy demasiado impactado”, contó Choché en una de sus historias, haciendo referencia al peso de su hija y el suyo para explicar su logro.

La nutricionista a cargo de su proceso explicó que él inició con 113 kilos y que, actualmente, está pesando 86. Además, su grasa corporal pasó de 45 a 25 kilogramos, un avance que refleja el compromiso y la constancia que ha mantenido.

Choché Romano mostró todo lo que ha bajado en kilos desde que se propuso hacer más ejercicio y comer bien. (redes/Instagram)

Lejos de dietas extremas, Choché aseguró que ahora está en una etapa más flexible de su plan alimenticio porque más bien ya lo mandaron a comer más.

“Ya estoy en la etapa en la que la doc más bien me dice: ‘Choché, vaya y coma, cómase el arrocito, métale, vamos a ir a quemarlo en pádel’”, comentó entre risas.

LEA MÁS: Choché Romano muestra su “nuevo” cuerpo en plena lucha contra el sobrepeso

Choché Romano lucía así en mayo de 2025 por lo que el cambio ha sido bastante notable. (Archivo/Archivo)

El también humorista aprovechó para motivar a sus seguidores y recordarles que enero es el mejor momento para arrancar con una meta así.

“Es enero, chiquillos, es el momento del año donde ya nos comimos todo diciembre, literalmente. Es el momento para iniciar”, dijo, dejando claro que sí se puede bajar de peso este 2026.