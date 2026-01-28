“Sentí que me jalé una torta”: El susto que mandó a Choché Romano directo al quirófano

Yiyo Alfaro acompañó a Choché Romano a hacerse la vasectomía. (redes/Instagram)

Un buen susto fue el empujón definitivo que necesitaba el humorista Choché Romano para animarse, ahora sí, a dar el paso y hacerse la vasectomía.

Aunque la decisión la venía posponiendo desde hace tiempo, una reciente falsa alarma de embarazo terminó de convencerlo de que ya había llegado el momento.

Según contó en el episodio de este miércoles del pódcast que comparte con Yiyo Alfaro, su esposa Ashley García tuvo un retraso de 15 días, situación que los puso a sudar frío.

Choché Romano al fin se hizo la vasectomía

LEA MÁS: Choché Romano tomó una gran decisión que venía postergando y ya no hay vuelta atrás

Como un adolescente

Choché no escondió el nerviosismo y hasta comparó la angustia con la que sintió cuando era apenas un adolescente.

“Yo me sentía como si yo tuviera 16 y Ashley 15, se lo juro, sentí como si me hubiera jalado torta”, relató entre risas, pero dejando claro que el miedo fue real.

Yiyo Alfaro le llevó un calzoncillo especial a su amigo. (redes/Instagram)

La pareja no se quedó con la duda y se hizo dos pruebas de orina, pero ambas salieron en blanco. Aun así, la tranquilidad no llegó del todo, por lo que Ashley decidió hacerse un examen de sangre.

La espera por dicho resultado, según Choché, fue eterna y llena de ansiedad. “Vieras la espera de ese examen de sangre, no tiene idea”, confesó.

LEA MÁS: Choché Romano confesó por qué desistió de hacerse la vasectomía

Aunque finalmente se confirmó que no había embarazo, el humorista admitió que ese susto se convirtió en un “fantasma” dentro de su vida sexual.

Fue entonces cuando tomó la decisión definitiva y le dijo a su esposa que se iba a operar para no volver a pasar por una experiencia similar.

Choché también fue honesto al decir que, por gusto propio, él solo habría tenido una hija, aunque hoy en día asegura amar con todo su corazón a su segunda pequeña, Olivia.

Sin embargo, dejó claro que ya no quería ampliar más la familia, y ese susto reciente fue la señal que necesitaba para cerrar ese capítulo y optar por la vasectomía de una vez por todas.

Choché Romano confesó el podcast que si fuera por él se hubiera quedado con solo una hija, pero su esposa no lo dejaba operarse. (redes/Instagram)

Choché se fue a operar este martes y, en vez de ir acompañado por su esposa, llegó a la cirugía con Yiyo. Al final, optó por una anestesia total, por lo que estuvo dormido durante el procedimiento.

El humorista contó que estos primeros tres días debe guardar reposo absoluto y no puede hacer ejercicio; además, protegerse la primera vez que tenga intimidad con su esposa.